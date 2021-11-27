淺田家｜家族合照一旦成為後311救贖手段｜還是日本｜湯禎兆專欄

早於去年看《淺田家》（20）之時，便感到後311的主題，委實不可正面去拍攝。由福島大地震發生至今，已出現無數相關的影視文本，《淺田家》不過其一。

文：湯禎兆 ｜ 原題：後311電影《淺田家》



由衷而言，電影在切入311主題之前的部分，其實頗有趣味——「家族」的主題，成為拯救「廢青」的手段，若非以此再出發，物語便瞬間成為千篇一律的「繭居族」產物。尤其是一家人搗蛋鬼式的家族合照，正好可從柔性對抗人心的剛硬化，一切盡量遊戲中消弭壓力，看得人忍俊不禁。

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可是家族合照一旦成為後311的救贖手段，便有點令人看不下去了。那在現實中當然有此需要，在於影視文本中煞有介事地搬上銀幕就好像與前半部分的自己為敵！

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事實上，要談後311主題的成功例子，早有已成神作的《最高的離婚》（13），光生及結夏的愛情由東京大停電的一晚而發，可說是妙到毫巔的巧妙構思。就算如野木亞紀子的《無法成為野獸的我們》（18），根元家族出身於福島，家庭的分崩離析也是因大地震而起，兄長陽太人生的崩潰，弟弟恆星因拯救家族企業，也同樣把自己的會計師人生斷送，但一切都暗場低調而發，那種後311記憶才可永烙於人心。

（本文不代表藝文格物立場）

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