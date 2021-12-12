日藝術家玩翻氣球極限｜神還原熱爆動漫角色　瞬間變身還能互動？

大家童年時可能都見過扭扭氣球，把條狀的氣球扭成不同形狀︰長劍、小狗、長頸鹿等等。不過，日本卻有一位扭氣球神人把「扭氣球」的藝術推至超出認知的層次！

本文圖片獲「balloonnaart」授權轉載。



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這位扭氣球大師名為梶山亮（Kajiyama Ryo），他自2016年開始接觸氣球創作，繼而對其產生濃厚興趣。慢慢地，他把自己動漫迷的熱情糅合在氣球藝術當中，以氣球「神還原」眾多人氣動漫，包括《海賊王》、《暗殺教室》、《東京喰種》、《火影忍者》、《鬼滅之刃》、《龍珠》、《進擊之巨人》角色等等。

可是，對於這位天才而言，單單重現動畫角色當然不能滿足他，他更發揮出超乎常人想像的氣球作品，變形、合體、互動功能應有盡有。

有的作品可以穿在身上，使其化身成為《暗殺教室》中的「殺老師」。

有的作品可以隨時「變身」，上一刻是一枚精靈球，下一刻卻成為了比卡超頭套；也能轉眼龍珠變成神龍、神燈變燈神。

有的作品甚至具備機關，能夠跟用家互動，扭蛋機、即影即有相機、剃羊毛也難不到他。

他不時把作品分享在IG專頁「balloonnaart」當中，吸引多達2.6萬名粉絲追蹤。大家對他的作品感興趣的話，不妨前往參觀一下。'

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