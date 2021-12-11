Netflix《無法成為野獸的我們》可以點睇｜還是日本｜湯禎兆專欄

野木亞紀子是我喜愛的日劇編劇之一，我一向認為她的《無法成為野獸的我們》（18）是屬於深被低估的作品，最近Netflix把它上線，我不禁又再重看一次。

文：湯禎兆 ｜ 原題：《無法成為野獸的我們》的酒吧戲



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這次我先集中在5TAP酒吧的場面中，基本上先把每集的酒吧場面集中起來先重看一篇。有趣的是，自自然然就有另一種看法出來。

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在5TAP中，除外陪襯的酒客外，一旦主角或配角坐在後排圓桌的位置上，便一定是攸關大事的討論時間，千春、晶及朱里三人交心的場面如是，甚至最重要恆星與晶上床後攤牌剖白，也是在此進行。至於在吧枱前的場面，又可分為對角位，以及平排位的設定，前者多用來與會者分成不同意見的組別從而交鋒，如恆星與晶在店內吻上後，便被吳羽及三郎在角位另一端「拷問」。平排位可用作發展劇情及人物關係的開展，也可說是酒吧場面的主場景。

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最有趣的地方，5TAP原來是主角的喘息空間，但編劇一而三寫出空間內的對話，不斷被身邊人有意無意之間「竊聽」——由一開始恆星形容晶的笑容噁心，到後來朱里躲在洗手間中誓不出來等等，再加上後來吳羽被媒體圍攻導致5TAP被迫要停業。在在反映世上無綠洲的現實寫照，而酒店老闆一直以綠洲來為自己命名，當中帶出的反諷更加趣味盎然——事實上，由始至終劇中最大的「竊聽者」，從來就是老闆而已！

（本文不代表藝文格物立場）

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