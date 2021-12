【聖誕好去處2021】慈善義賣活動　藝文主題聖誕打卡場景登場

今年聖誕節雖然仍未能出國,但不少商場已推出聖誕主題活動,當中不少更充滿藝術元素,藝文編輯團隊將為大家介紹幾個聖誕好去處,讓大家不用出國也能感受聖誕的喜悅,過一個具藝文氣息的聖誕!



藝文聖誕推介: T.O.P This is Our Place

旺角T.O.P This is Our Place(以下簡稱T.O.P)首度與紐約設計界新寵兒Wade and Leta攜手呈獻【T.O.P x Wade and Leta.From New York to Hong Kong】。曾與Google、Instagram、Vogue、Gucci等國際知名品牌合作的玩味鬼才情侶視覺藝術家Wade and Leta,破天荒為商場空間及香港項目擔任設計總監,把紐約市城市風貌及五光十色的都市魅力,幻化成獨一無二的大型藝術裝置帶到旺角T.O.P。

兩名藝術家運用AR擴增實景技術遊走多個場景,包括天台的「視覺衝擊遊樂園」以及近4米高「幻象聖誕空中吊飾」。另有3米闊的「紐約地標浮雕牆」,為大家帶來破格刺激的視覺衝擊!於4樓「視覺藝術廊」亦會展示Wade and Leta過往作品,讓大家近距離觀賞鬼才視覺藝術家的抽象創作。神級藝術作品怎能沒有大師級的攝影師?商場邀請本地年輕藝術攝影師曾子晴(Tsz)操刀,透過她獨特的鏡頭及簡易攝影小工具,以另類方式體驗NYC街頭藝術風。顧客亦可於場內即場使用拍攝工具拍出唯美時尚照。

【活動詳情】

T.O.P x Wade and Leta 呈獻「From New York to Hong Kong」

日期:即日至 2022 年 1 月 23 日

地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



藝文聖誕推介: ifc商場

ifc商場聯乘東方快車,即日起帶來首度於香港亮相的「Orient Express is coming to town」聖誕裝置。被譽為「火車之王、皇的火車」的東方快車,於1883年由比利時工程師Georges Nagelmackers創立,是歐洲第一列橫貫大陸的火車,首次啟航更是從巴黎開往君士坦丁堡(伊斯坦堡)。當時,東方快車把第一列臥舖車廂引入歐洲,從此重新定義長途鐵路旅遊的想像。極具藝術價值的精緻裝潢,與前所未有的舒適享受及餐飲體驗,使東方快車成為歷久不衰的豪華旅行象徵。

展覽將有三個體驗區—「中央火車站」、東方快車車廂及車站街,探索東方快車的傳奇歷史故事及了解其輝煌歲月。列車的每個細節均以1930年代的原始火車設置為藍本而設計,場內更展出80多件來自東方快車的珍貴文物、古董展品、舊日照片及歷史文獻。

【活動詳情】

ifc商場「Orient Express is coming to town」聖誕裝置

日期:即日至2022年1月2日

時間:上午10時至晚上10時

地點:ifc商場一樓中庭



藝文聖誕推介:K11 Art Mall

K11 Art Mall首次披上夢幻糖衣,推出葡萄牙夢幻色彩藝術家Maria Imaginário亞洲首個個人大型藝術展覽《Mundane Wonders》,K11藝術空間搖身一變成3千呎聖誕夢幻糖果色彩國度,藝術家運用她對色彩、空間運用的獨特觸覺,打造四大繽紛展區,當中包括:9層幻彩隧道「THE PATH OF PLAYFULNESS」、8米笑臉彩虹牆「SPINNING BITTER SWEET」、期間限定店「IN SEARCH OF HAPPINESS」。

穿越9層彩色夢幻隧道 細看8米彩虹牆Maria特意為展覽設計9層彩色夢幻隧道-「THE PATH OF PLAYFULNESS」,貫徹粉色基調、加入燈光及幻彩地氈,彷如將魔幻與現實相交,為這趟驚喜神奇的旅程展開序幕。入場人士可於如夢似幻的隧道近距離欣賞Maria高超的色彩運用,於藝術特色及節日氣氛兼備的場景中打卡留念,渡過不一樣的聖誕。

穿過「THE PATH OF PLAYFULNESS 」後,便是一幅8米長的笑臉彩虹牆藝術裝置。Maria將它命名為「SPINNING BITTER SWEET 」,破天荒將彩虹牆由戶外帶到戶內。聯合療癒人心的表情及色彩,賦予觀賞者希望及力量,歡迎大家快樂轉動。牆上的立體圓點整齊排列,象徵人們團結起來,能創造美好、繽紛的未來。(圖片由主辦單位提供)

【活動詳情】

色彩藝術家Maria Imaginário 亞洲首個體驗展《Mundane Wonders》

日期:即日至1月23日

時間:12:00nn - 10:00pm

地點:尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 地庫2樓 chi K11 art space



藝文聖誕推介:香港賽馬會聖誕義賣活動

香港賽馬會今年聖誕在網上推出「佳節義賣」活動,邀請市民一起參與,支持香港公益金(公益金)及其會員機構。是次義賣活動推出三款主題掛飾,分別代表希望、健康及幸福的獻禮,每個售價80港元,限量發售一萬個。是次義賣的全部收益,再加上馬會的對等配對捐款,將全數撥捐公益金。

本月6日馬會主席陳南祿與公益金籌募委員會聯席主席龐建貽一起見證豎立於大館檢閱廣場的愛心樹亮燈,象徵活動正式展開。限量掛飾即日起於 hkjc.com/giftingforgood 公開發售,市民可於12月20日起,親臨大館換領已購買的掛飾。

