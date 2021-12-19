日本傳統樂器「尺八」融入當代音樂　蒼涼樂聲助禪修尋找恬靜

若果看日本的古裝劇，經常看到這個淒冷的場景：在青蕪的河岸旁伴，夕陽西下，武士隻身孤影，畫外音響起蒼涼遼闊的吹奏樂，樂聲讓整個畫面帶來空靈、恬靜的意境。這個經常在日本傳統劇場奏起，別具音色特性的樂器是木管樂器「尺八」，相傳於唐朝由中國傳入日本。早前在饒宗頤文化博物館舉辦的「日本武道巡禮2021」，「鈴法會」許諾便演奏尺八這種樂器，並為我們介紹尺八是怎麼。



尺八樂師許樂。

從事劇場工作的許諾在學習尺八之前，從未學過任何樂器。由於在劇場中經常與樂師合作即場演出，萌生念頭自己也想學一門非主流的樂器，在網上媒體中認識尺八這種日本傳統樂器，自學一段短時間後在朋友引薦下，認識曾學習尺八的在港朋友，有一定認識後再遠赴京都明暗寺深詣曲藝。

尺八是一種豎吹樂器，以竹製，外切口，五孔（前四後一），屬邊稜振動氣鳴吹管樂器，其音色蒼涼遼闊，又能表現空靈、恬靜的意境，以管長一尺八寸（約55公分）而得名。尺八相傳由中國唐朝（日本奈良時代）傳入日本，許諾表示尺八源自中國這說法在日本也只屬傳說，相對很多有清晰流傳脈絡的日本傳統工藝，尺八的源流卻只屬傳說，並無任何官方歷史紀錄。「我自己教學生是要找到自己的『傳統』，由你吹奏一刻開始，建立屬於你自己的歷史和傳統，這遠較去考證它的源流重要！」

尺八在古時候既有用於宮廷，亦有用於傳統寺院內。許諾表示由古至今，尺發都可以用於不同音樂類型，和各種樂器合奏，時至當代更有很多不同的演出嘗試，例如有搖滾樂便曾加入尺八的元素，而現在大家聽到的日本傳統古樂《春之海》，便是箏和尺八的合奏。他指出尺八在古代流傳時並不屬好有糸統的音樂，要到很後期才出現以片假名紀錄的樂譜。

許諾以虛無僧造型出場。

以音樂作禪修工具

「日本武道巡禮」演出當日，許諾一襲僧袍，頭戴天蓋，除了尺八外，偶然會在腰間拿出一把紅扇展示。許諾表示尺八相傳來自禪宗分支，虛無僧寺法器，他所穿僧袍為虛無僧裝束，這個群體在明治維新後便正式消失。

「我在京都學尺八時是掛籍明暗寺，當地演奏樂師會帶著天蓋來吹尺八。古時虛無僧會周圍行走化緣，那把紅扇是禪宗用具，是在講習時用來展示，據傳他們化緣時會在頸掛上一個木籍置於胸前，他們會把化緣的金錢先放在扇上再放入箱內。」

許諾以虛無僧裝束所用的紅扇。

他表示古時候虛無僧屬較低的社會階層人物，他們大多不識字，看漢字更加感吃力，他們學習尺八除了用作法器，用於化緣做法事外，尺八的音樂也用來禪修，曲藝用於自我鍛煉，讓樂師從中觀察自己狀態。