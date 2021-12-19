藝術插畫家穿梭於光線陰影之間　發掘平凡物品中不平凡塗鴉趣味

提起影子的話，不少讀者小時侯可能都曾用電筒光投射在牆上玩手影，以手做出小狗、小鳥等形狀。其實光與影的可能性豈止這麼簡單，比利時一名藝術家便把影子「玩」得出神入化。

Vincent Bal出生於1971年的比利時，50歲的他原是一名電影製作人，他的知名作品有《貓女俠》、《神偷Nono》、《比利時狂想曲》等等，都是一些輕鬆溫韾小品。但在製作電影以外，其實他還有另一個身份，就是影子插畫藝術家。他俏皮的影子藝術插畫是將日常物品投射的陰影與手繪塗鴉相互結合，創造出各種迷人的人物形象。

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Bal的「Shadowology」（影子學）創作始於2016年5月，當時他正在編寫電影劇本。他坐在辦公桌前，突然注意到茶杯的影子看起來好像一頭小象，於是他頑皮地加上幾筆線條，完成了一幅塗鴉。他拍了一張照片並在Instagram上分享，不料他的追蹤者反應非常熱烈。自此，他便每天挑戰創作一個影子塗鴉，一直至今都沒有停下來。

從那時起，Bal的Instagram積累超過87萬名粉絲追蹤。他富有想像力的影子塗鴉具有獨特的有趣風格，一定會讓你不禁會心微笑。每一個作品，都揭示了日常生活小物件的無限可能，只要巧妙地調校燈光與影子的角度，便可發現平凡當中的不平凡。

Vincent Bal說：「我絕對不能有所期待。在創作的過程中，只能看著影子帶給我的形狀，是否與自己有所連結。如果在創作前有特定的想法，一切將無法實現。」

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在一張圖片中，刨皮器轉眼變成音樂家手上的琴鍵。而在另一張圖片中，一把剪刀化為西部牛仔手上的左輪手槍。塑膠網袋竟可成為活龍活現的小海豹。量度尺寸的軟尺，在某一光線角度下，又會變成纏繞在中東女子肩頸上的頭巾。而更加令人驚雅的，莫過於各種玻璃杯具光線折射的千變幻化，既可為後院游泳池創造出如陽光般斑駁的紋理；亦如天上令人恬靜的極光，照射著孤身上路的浪子。

假如大家對Vincent Bal的作品感興趣的話，不妨前往其IG參觀一下。

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