王力宏不會演戲卻大紅？《色，戒》人設原來吻合真人性格？｜影話

記得王力宏有次宣傳《色，戒》，被問及自己飾演的鄺裕民為何在緊要關頭，得知準備派出色誘易先生的王佳芝(湯唯 飾演)，尚未有性經驗，明明鄺裕民自己有機會，卻決心改送自己的話劇社同學與王佳芝行房，所有人都看得出鄺裕民的軟弱，但可能王力宏本身沒有，他受訪時提到，「因為鄺裕民是顧全大局的學生領袖，他認為派其他人是比較好的」。

文：白色豆腐蛋糕電影日記 ｜ 原題：王力宏對《色，戒》的誤讀 引刀成一快 不負少年頭



那時起，我總感覺王力宏應該完全不懂自己所演的鄺裕民，他沒發現鄺裕民臨陣畏縮的軟弱。

也許是他本身就是那樣軟弱。

但厲害的便是導演李安，他善用了王力宏的本身氣質，王力宏不懂鄺裕民，但因為他是王力宏，所以他才是最適合的鄺裕民。

鄺裕民從一開始話劇社登場，時常抱拳疾呼愛國，高喊「中國不能亡」，但他常引用的「引刀成一快，不負少年頭」，不巧也是汪精衛的名句，真正實踐這句熱忱的也並非鄺裕民，而是小女子王佳芝，她在這個大世代裡面委身，她是無私且孤獨的，她為了那遙不可及的傷心，願意獻上自己的所有。

對比鄺裕民多次對王佳芝說的「我不會讓你受到傷害」，多麼諷刺，王佳芝仍然受到傷害。

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王佳芝姿態流麗，風姿綽約，但她真正征服觀眾的原因，是她真的對易先生動心了，至少易先生願意表達一切，願意搶奪，比較起怯弱的鄺裕民，易先生是她在兩權相衡之下，願意以性命相待，她就像最後三輪車上的三色風車，在晚風裡轉啊轉啊，美得像極了虛幻，很快就要停止，而她竟然嘴角揚起，像是笑容一樣。

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想起鄺裕民曾在舞台後方二樓叫她，帶她走進一個諜對諜的世界，以為是浪漫革命，卻是在劫難逃。

只是鄺裕民在片中的定位，終究是虛偽、怯弱，卻裝作道貌岸然，他渴望進入革命權力的核心，他自以為能夠在歷史上留名，他戀慕王佳芝卻覺得王佳芝是他嶄露頭角的工具，他用一個強吻想讓王佳芝愛上他，卻換上王佳芝的徹底失望，「三年前你可以，為什麼不？」

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如今對照王力宏的新聞，對於王力宏與鄺裕民的連結，我們早已不言自明。

李靚蕾是非常優秀的女性，她這幾天的文章，可想而知是沉潛很久，面對這樣不公平對待已有多年，忍無可忍才能反擊，她也曾是愛上鄺裕民的王佳芝，堅信著自己可以有更好的故事，只是鄺裕民終究是鄺裕民，王力宏終究是王力宏，他們在自己的軟弱裡反芻，用華麗精緻的造型，將自己塑造成無雜質的完美，可悲的是，有時連他們都相信這樣的偽裝，所以他們不會懂得道歉，他們終究是空虛之人。

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淹進愛慾深海的女人，不知凡幾，但像李靚蕾這樣聰慧且文字邏輯精密，願意為自己出頭者倒是頗少，她們早就表明情重如山，承諾願以託付後半生，只是你承擔不起。

（本文獲「白色豆腐蛋糕電影日記」授權轉載，標題由編輯撰寫。本文不代表本文立場）