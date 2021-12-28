巴洛克畫風先驅　疑似卡拉瓦喬作品在西班牙獲保護地位升價4億

卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）是16世紀末文藝復興後期巨匠，一生爭議不斷，作品風格充滿戲劇性的明暗對照法，深深影響了巴洛克畫派與現代繪畫。今年四月一幅原訂在西班牙拍賣會上賣出的小油畫，便因有專家建議可能是意大利大師Michelangelo Merisi da Caravaggio（1571-1610）的作品後，而被西班牙政府叫停拍賣，並授予文化保護項目的保護地位，實施出口禁令，而在本月聖誕前夕，西班牙馬德里地方政府正式宣布這幅作品為西班牙國家文物古蹟（bien de interés culture），是具文化價值項目。



The Crowning of Thorns

這次懷疑是Caravaggio真跡的作品是一幅111厘米 x 86 厘米，以基督受鞭刑為主題名為《荊棘冠冕》（The Crowning of Thorns）的作品，一直以來被認為是 17 世紀畫家何塞·德·里貝拉 （José de Ribera） 的作品，他是卡拉瓦喬的崇拜者，本來在今年四月於西班牙的拍賣會叫價 1,500 歐元（約1.3萬港元）出售，但拍賣前幾天，普拉多博物館聯繫了西班牙文化部，提供證據表明這件作品可能是Caravaggio本人所畫，政府因此介入要求取消拍賣，作品更被禁止出口，而如果這件作品真的是Caravaggio真跡的話，它的價值約為 5000 萬歐元（約4.4億港元）。

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《The Crowning of Thorns》目前由馬德里 IADE 設計學校創始人 Antonio Pérez de Castro 和藝術家 Mercedes Méndez Atard 的三個孩子所有。政府頒保護令要求他們在決定出售這幅畫時通知地方當局，從而使政府有機會購買這幅作品。雖然預計學者之間的分析將繼續進行，但地方政府指出「過去幾個月出現的信息以及專家進行的研究，強化了這是Caravaggio作品的理論。」

1621年 Ottavio Leoni所繪Caravaggio畫像。(Wikimedia Commons)

以前因為多層污垢掩蓋了這幅作品關鍵細節，但一旦清理乾淨，這幅畫就很明顯帶有Caravaggio的標誌性風格：例如Caravaggio在他的所有作品中都採用了明暗對比法（使用戲劇性的燈光和陰影）等標誌性技術。這種技術在《荊棘冠冕》中的存在在 4 月份被從拍賣中撤出時被引用為證據。此外，這幅畫的主題是對基督的鞭打，這是Caravaggio住在那不勒斯時在另一部早期作品中提到的主題。

馬德里地方政府表示，這幅畫在人物的心理描寫、面部的真實感、照亮基督身體的光力、三個人物的相互作用以及它與觀眾建立的交流等元素使這件作品具有極大的藝術價值。

【Caravaggio其他作品】

Caravaggio是藝術史上最具爭議的畫家之一，他的個性古怪，暴躁陰鬱的性格讓他的一生波折不斷，屢屢與人發生衝突，他一生充滿謎團，最終也只有一張小報刊載他的死訊。而在繪畫藝術成就上，他是17世紀初羅馬最有名的畫家，同時也是一名與當年藝術界格格不入的異類；他開創充滿戲劇性又寫實的明暗對比法，強調光影、對比的寫實主義，不只改變了整個世代的審美觀，更深深影響了此後幾乎所有的藝術風格，將繪畫提升到更加真實的層次，更開啟了巴洛克時代。

新聞來源：衛報