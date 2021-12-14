城大《盛世壁藏》展覽　18米投影長廊看42幅唐代皇陵墓道壁畫

盛唐文化是中華文明巔峰的代表，先歷魏晉南北朝洗禮，開拓兼容並蓄，開放包容的文化形態，既吸納外族文明精華，亦把盛世文化廣披遠方，大大影響中亞及東亞諸國。昔日對唐代的研究，多限於傳統文獻或傳世墓志碑文，但隨著考古學的進步，近一個世紀來唐代墓葬的出土，墓穴壁畫成為研究唐朝第一手圖像資料，亦開拓與文獻雙重互證之研究路向。最近香港城市大學般哥展覽館便舉行《盛世壁藏》展覽，便以數位及投影技術讓大家恍如親臨壁畫現場，向大眾揭示唐朝的繁華社會風尚和藝術成就。



原創動畫短片。(香港城市大學)

唐朝壁畫有兩個支系發展。盛唐一代百姓富裕，佛教倡行，先是莫高窟邊垂一帶佛教重鎮，有大量以佛教為題材的壁畫傳世，亦成為主流對唐代壁畫的認知；然而在長安首都一帶（今陝西一帶），達官貴冑又因其財力豐厚，而大肆於墓壁添置壁畫，紀錄墓主先前生活或喜好，相信以此在死後世界延續生前奢華生活。是次展出的陵墓壁畫，有別於流傳較廣泛的佛教洞窟壁畫，題材多元化且生活化，呈現唐代政治、社會、文化等各個生活層面，而且壁畫藏於墓穴內，得以倖免於戰火人禍，保留第一手資料。以壁畫圖像對照史料記錄，對認識當時的社會等級、墓葬規制、宮廷生活及審美時尚有極大的幫助，成為了解盛唐文明的重要線索，亦是皇陵壁畫的價值所在。展覽主要有三個展區：

投影壁畫由著名作曲家兼《唐響》作者伍卓賢先生特別配以唐朝風格音樂。(香港城市大學)

沉浸式體驗區：此為展覽的序幕，原創動畫短片配以唐朝風格音樂，帶參觀者走進盛唐帝都，親身感受一千三百多年前國際都會的風采。從繁華的長安城開始，鏡頭穿插着本地人、商賈、外國使節、留學生等人物，熙來攘往；繼而展示大唐宮殿及四周山川形勢，並迄於皇陵入口，引領參觀者進入接續的皇陵壁畫投影區。

皇陵壁畫投影長廊：此展區乃模仿墓道設計，以高清數碼投影技術，製作成18米長的投影長廊，展示42幅珍貴唐朝皇陵墓道兩旁的壁畫，並將原先分開揭取的壁畫重新整合，分別以儀仗禮制、狩獵行樂及宮廷生活三大主題呈現，配襯由著名作曲家兼《唐響》作者伍卓賢先生編製的唐朝風格音樂，充滿盛世氛圍。

動畫區：將四幅最具代表性的作品──闕樓圖、馬球圖、宮女圖和樂舞圖作動畫化處理，畫中人物及風景以動態展示，生動逼真，並附以專家說明，趣味與深度學習兼備，觀眾可以一睹長安城內的宮廷生活，更可欣賞到唐代流行的社會風尚、大氣恢宏的宮殿建築，以及多元的文化交流。

展覽期間，展覽館將同時展出珍罕展品，顯示唐人在工藝方面的擇善而從，令一眾文物更臻善境，達到高水平的藝術表現，並見證著世界文明下的融匯。展出的52件文物種類多元，例如金銀首飾、器皿、文房用品及陶加彩女俑，反映了唐朝盛世的審美觀；馬飾、銅鏡及墓門鋪首，則盡現西域文化的影子；白釉鳳首執瓶和釉陶器等，更可見唐朝的文化軌迹遠至今日的中亞及歐洲；還有各式中外錢幣上的圖案和文字，刻印著各地頻繁交往的歷史；至於佛像餘件和墓誌銘等文物，都是外來宗教在唐朝大放異彩的珍貴證明。

《盛世壁藏》展覽由中國宋慶齡基金會、國家文物局、陝西省文物局及香港洛士文基金合作策劃的大型展覽，是次在港展出，首次透過數位及投影技術，重新整合42幅皇室公侯墓中的著名壁畫，一氣呵成地呈現皇陵壁畫的恢宏氣勢。展覽亦將推出一系列主題講座，延伸壁畫內容，邀請不同範疇的學者專家深入講解唐朝歷史、生活、藝術和建築。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：《盛世壁藏》

日期：即日至2022年2月27日（逢星期一休館）

時間：上午10時至下午7時

地點：香港城市大學般哥展覽館

九龍塘達之路香港城市大學劉鳴煒學術樓18樓

*免費入場，需預先於城市大學網頁登記

（其他免費講座活動，詳見城市大學網頁）

