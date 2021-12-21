學霸級模特兒兼畫家薛茜　才貌兼備擅繪寫實古典油畫風格

台灣美女畫師薛茜因為樣子甜美，仙氣逼人，畫得一手好油畫而近日於網上爆紅，被台灣媒體型容為從畫作中走出來的美女。



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薛茜師從藝術家周川智，於大學美術系畢業，曾獲油畫科第一名。據IG個人自述曾是世界盃青少年繪畫大賽代表選手，現身兼模特兒，亦是一名繪畫老師，致力推廣美術教育。雖然顏值爆表，但畫風卻不走少女可愛風，她表示自己對油畫研究較深，尤其古典油畫技法，風格偏寫實居多，比較沒有夢幻的少女心插畫。

【薛茜個人作名：草稿、臨摹及原創】

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除了繪畫外，薛茜也喜歡拍照，更經常在IG分享她的油畫作品及拍攝照片。據台灣媒體報道她在網上爆紅後，表示接到很多廣告及代言工作，但她最希望能透過自己的力量，讓台灣藝術人才有更多的發展空間，獲政府更大重視。

除了展示繪畫作品外，薛茜還算是學霸級藝術畢業生，不時會分享自己研習藝術的心得及筆記，詳情可看此。

其他美照及油畫作品可參閱藝術家IG。