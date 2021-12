HKDI與紅點研究機構合辦設計展　國際級得獎設計產品亮相

「紅點設計獎」(Red Dot Design Award)是設計界國際級權威獎項,多年來得獎作品在業界享負盛名。HKDI Gallery d-mart由即日起至2022年4月10日展出「紅點設計展:設計.價值」展覽,由香港知專設計學院(HKDI)及紅點研究機構 —— 紅點設計獎的隸屬研究單位共同策劃,透過展出多項破格立新且榮獲紅點設計獎的產品及品牌,探索優秀的設計如何創造價值。



展覽的第一部份將劃分成五個主題區域,深入探討成功設計的核心元素。「設計造型決定價格」探究市面上各種水瓶設計,並帶出好的包裝設計與產品價格高低的關係;「設計造型的價值」深入分析Braun、Sony、可口可樂及保時捷等品牌所備受稱頌的設計能力和產品設計連貫性;「顏色的價值」將探討如何運用設計作為策略,向消費者傳達訊息,同時建立品牌形象;「物料的價值」側重於設計師運用創意以及物料處理為設計或產品帶來附加價值;「如何成為暢銷的設計產品」展區則回顧設計的歷史,重溫Sony Walkman隨身聽、Mono A 餐具、Fiskars 剪刀和蘋果iPhone等產品,了解簡約但突破性的設計如何改變並改善人們的生活。

展覽的第二部份以設計如何能爲企業創造價值為主題,展出不同產業的成功案例,並突出其以設計聞名的標誌性產品,品牌包括清潔設備品牌Kärcher、電器品牌Dyson、科技公司蘋果、家具製造商Kartell、電腦品牌Lenovo、單車製造商Canyon,以及浴室和廚房衛生設備品牌Grohe。

HKDI Gallery同期更會展出榮獲紅點設計概念大獎(Red Dot Award : Design Concept)之最佳設計獎(Best of the Best Award)的HKDI學生優秀作品,包括由HKDI畢業生廖成鍇設計的《原石》和HKDI畢業生劉子晉設計的《Tri Cane》。這些獲獎項目說明HKDI的設計人才如何通過設計創造價值 —— 從日常觀察中汲取靈感,探討設計及體驗,並研發相應的產品以改善生活。

(圖片由香港知專設計學院提供)

【展覽地圖】

【展覽詳情】

展覽日期: 即日起至2022年4月10日

開放時間: 上午10時至晚上8時 (逢星期二休館)

地址: 香港新界將軍澳景嶺路3號

香港知專設計學院d-mart (港鐵調景嶺站A2出口)