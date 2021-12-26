設計營商周峰會｜盤點名家真知灼見　八大主題以創新迎接新挑戰

由香港設計中心舉辦，第19屆設計營商周（BODW）已於12月4日正式落幕。為期一周的峰會匯聚了來自世界各地超過80位傑出環球領袖和創新者，以「環球設計 創意重啟」為題，全面探索設計、創新及品牌趨勢 。從「品牌活化」、「幸福未來」、「創意思維與創新領導力」、「文化與都市」、「設計智慧未來」、「款客旅遊新思維」、「新都市模式」以及「實體數碼化世界」八大主題，探討設計於應對當今世界種種挑戰的迫切性和重要性。我們以今屆八大主題為切入點，整合部份峰會嘉賓極具啟發的觀點，讓讀者從中了解設計如何帶來更美好的世界。



2021年第19屆設計營商周（BODW）峰會。

「品牌活化」

隨著社會通訊科技發達，市場發展瞬息萬變，品牌策略部署要更快演變來適應潮流，而要振興品牌形象，僅選擇合適的品牌代言人已不再足夠 ， 成功的品牌必須言出必行。曾領導Levis品牌設計的Jonathan Cheung（資深設計顧問（GAP Inc.、Pangaia、Unspun 等品牌））表示，品牌一旦離開潮流文化便會走向衰亡，而「潮流」最基本正是改變人的價值觀和期望，因此品牌應有創見性，能不斷透過創新能力讓品牌近貼市場潮流，並指出「人們真正購買的，實質上不是產品，而是更好的自己。」

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https://2021.bodw.com/zh-hk/programme/d2_2_brand-strategy-designing-for-growth

Jonathan Cheung

「幸福未來」

全球人口老化讓健康樂齡成為備受關注課題，疫情對醫療體系的衝擊也讓大眾重新審視未來醫療模式，商業模式和科技應用應如何配套？Sean Carney （飛利浦首席體驗設計師）指出，疫情下突然急增的大規模住院需求和病毒以地域性的轉移，讓能提供最佳護理和私隱保障的流動住院服務更見迫切，設計師對此應創造靈活可移動的醫療體系，可按照不同地方需求而容易搬遷，他認為未來醫療有三大趨勢：更好互聯網醫療系統、加快遙距醫療服務讓更多渠道提供護理服務、增加消費者互動讓他們懂得保持健康避免染病。他認為未來會以分布醫療為重點發展，醫院只負責關鍵性治療，其他功能將會移動到不同地方，本來醫院提供的護理可以變成上門服務，不同場景也可給予護理服務。

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https://2021.bodw.com/zh-hk/programme/d3_9_live-long-live-well-building-a-value-based-care-future

「創意思維與創新領導力」

全球人口已達78億，城市化下環境問題和社會不穩持續升級，多個數據表示各國有不足十年時間應對全球災難。Bruce Mau（Massive Change Network行政總裁、Bruce Mau Studio創辦人，美國）提出「Massive Change」24項原則，這些原則旨在以「看不見的設計」改變環境，設計將由「以人為本」轉向「以生命為本」，尊重地球一切生命。他指出上世代的城市規劃是反自然而行，城市將大自然排除其外，主張今後設計應抱持開放系統，以「千年計劃」為目標——過往設計師只會以大約十年內的科技為考慮，但科技日新月異替代淘汰，大家不應讓科技限制想像，成功的設計雖然不完美，但應開放迎接未來新事物，提升人類福祉，與保育大自然劃上等號。

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https://2021.bodw.com/zh-hk/programme/d1_1-keynote-how-design-changes-the-world

「文化與都市」

文化機構正是文化棲息地，它定義城市身份並塑造地方歸屬感。John Sorrell 爵士 （CBE 倫敦設計雙年展聯合創辦人及總裁； 倫敦設計節聯合創辦人及主席，英國）分享他於英國倫敦推廣設計的經驗。2020年倫敦設計雙年展與Chatham House合作，以「危機時代的設計」為主題，考慮如何創造更健康、更環保、平等和繁榮的社會，就健康、環境、社會和工作四個受到嚴重影響的領域，向全球公開徵集創新的設計思維，600多位參賽者作品更於2021年以線上和線下形式於倫敦展出。他亦參與舉辦National Saturday Club，讓全國各地13-16歲的年輕人可在周六早上，免費參與在當地大學、學院或博物館裡的學習活動，讓他們與大師接觸，以更擴闊眼界來認識世界。

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https://2021.bodw.com/zh-hk/programme/d2_13_video-design-the-future

「設計智能未來」

建構智慧城市需要付出代價嗎？隨著人工智能（AI）和物聯網（IoT）的出現，未來的工作和交通模式將截然不同。Paul Priestman（ PriestmanGoode 設計主席及設計師 ，英國）正在內地參與政府牽頭的城市交通規劃工程，協助思考如何讓交通基建更具效率。大型公共交通工具肩負迅速帶動人流，推動城市經濟發展的使命，疫情下公眾卻重新思考城市交通的功能和角色。他指出更具效率不是沉迷最快運輸速度，而是更善用資源配置減少交通擠塞，例如市民轉車可以無縫連接、物流和人流可以無阻共用同一運輸系統、減少交通污染、市民乘車可以欣賞到市區風景特色，享受交通過程而不是在迫時間，交通系統甚至按社區需求營運，協助創造社群，重新活化城市，推動可持續發展。

點擊連結重溫：重塑未來城市交通

https://2021.bodw.com/zh-hk/programme/d1_1-keynote-how-design-changes-the-world

「款客旅遊新思維」

酒店服務業作為在疫情期間最受衝擊的行業之一，它經歷了前所未有的干擾，行業重塑勢在必行。Neil Jacobs（六善養生及酒店集團行政總裁，新加坡）以可持續發展為宗旨，於疫情下拓展其業務，例如酒店以50%可再生能源供電，又棄用傳統雲石和水晶擺設，選用合乎當地環境的環保物料，並將0.5%收入投入地區可持續發展。酒店主打奢華級消費，Jacobs認為奢華消費並不意味無節制， 「奢華的極致是『簡而精』，從我們使用的物料以至於對設計的追求，它們都必須是自然的、具備內涵，同時源於當地 —— 這一切都能創造一種不同凡響的美。」

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https://2021.bodw.com/zh-hk/programme/d2_10_hotels-of-the-future-building-back-better

「新都市模式」

建築、經濟和以人為本的設計必須相互結合，以應對城市化日益增長的挑戰，讓建築符合可持續發展需要。Thomas Heatherwick（CBE Heatherwick Studio 創辦人，英國）分享他將建築設計「再野化」的經驗， 「疫情重新闡明了人們情感的重要性，而城市是一個將我們情感聯繫在一起的地方。我們來自大自然 —— 我們的城市亦極需回歸自然『再野化』，回歸大自然是一個關乎我們的切身議題。如果運用得當，大自然跟城市將可相輔相成，為城市締造改變。」他以其新加坡的建築作品為例，於每層設有綠化花園，讓住客減少空調需要，同時把升降機和樓梯放置一邊，令大樓有更好通風設計，令住客每天可以透過開窗調節溫度，減少使用冷氣空調。在南洋科技大學新大樓案例中，他摒除了一般教學大樓方正的學習空間，大樓除了教室外更在每層環形樓層中加入開放式互動空間，讓每個空間都能有著無阻礙的流動視線。

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https://2021.bodw.com/zh-hk/programme/d2_11_keynote-rewilding-urban-space

「實體數碼化世界」

物理和數碼世界之間的界線日漸模糊，在元宇宙的未來大趨勢下，NFT收藏愈來愈備受關注，設計在這領域可有怎麼機遇？Refik Anadol（RAS. Refik Anadol Studio 媒體藝術家）是媒體藝術家，他表示雖然不懂繪畫，但數碼技術和大數據讓他的幻想得以透過NFT等數碼方式呈現。他表示未來將有更多新想法納入數碼創作中，大家要思考如何讓實質與虛擬配對，也要迎接數碼技術帶來新社區的到來。數碼世界雖然有無限商機和創作空間，但亦有不少可預視的難處：普羅大眾對智能合約和區塊鏈技術未有足夠的理解、盜用他人知識產權於數碼平台轉售等等，對一些習慣實體創作的創作人來說，將作品由實體轉為虛擬必定遇到不少困難，他鼓勵大家要多經歷嘗試，從錯敗中汲取經驗來改善。「我堅信NFT空間需要物理體驗。我希望更多體驗式NFT環境能成為虛擬旅程的一部份。」

點擊連結重溫：與Refik Anadol 對談：揭秘加密藝術

https://2021.bodw.com/zh-hk/programme/d3_6_talking-to-refik-anadol-mastering-the-craft-of-crypto-creation

香港設計中心主席嚴志明教授。

香港設計中心主席嚴志明教授於閉幕致辭中表示：「這真的是很美好的一周，我希望每位設計營商周的參加者都有所得著，與我們一同了解設計以生活為本的變革力量，以及設計對於創建可持續未來的重要性。活在這多變的時代中，我們肩負獨特的角色 —我們必須成為『環球設計 創意重啟』的先驅，去重新思索我們的生活和工作方式，以設計出更美好的世界。」

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(照片由香港設計中心提供)

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