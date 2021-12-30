美國攝影師活用影像重疊超能力　創作出凝聚時間的不一樣運動照片

影像是現代社會中最主要的記錄方式之一。正所謂「有圖有真相」，照片能夠記下瞬間一刻，錄像能夠記錄長時間鏡頭前發生的事。



Pelle Cass是美國一名攝影藝術家，專門透過影像重疊的方式，凝聚運動比賽期間眾多一刻，重新演繹照片中的時間接現，打破「修圖」定義。

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自2015年起，Pelle開展了名為《Crowded Fields》的運動賽事攝影系列。Pelle會混入運動比賽的觀眾當中，成為隱形人，再將他的相機放在三腳架上，調校好鏡頭參數，讓運動員「在既定空間內移動」，一拍就是動輒多達一千多幅照片。按照Pelle的說法，混入人群的好處是「我不會脫穎而出，亦不會被要求離開，因為所有人都在拍攝，無論業餘還是專業攝影師都會設置三腳架」。

不過，跟一般運動照片不同，Pelle擅長利用修圖軟件把比賽中出現的畫面不斷重疊，令照片展示出「幾十個瞬間而不只有一個」，使其有點像靜止的延時攝影。這種凝眾「整場比賽」於同一幅照片的手法，使Pelle的作品具有非一般的臨場感及吸引力。

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可能有讀者心想：「修圖不過是利用圖像處理軟件，把照片「左拼右貼」而已，沒什麼了不起。」雖然修圖看似簡單，但要把數十幅圖片「合而為一」並保持自然，卻需要花上很長時間、一絲不苟的工序才能達成。

Pelle回到工作室後，他會仔細挑選適合的照片，然後在留住照片本質的前提下進行重疊。要特別留意的是，雖然Pelle作品牽涉修圖，但作品中每個影像都確實在相應位置發生過，絕對沒有一絲虛構成份。

正如Pelle所言：「我沒有改變任何東西，沒有一個像素，只選擇什麼要保留，什麼要省略。這一切都像你看到的那樣發生了，只是不在同一時間。」每幅作品至少需要花上40個小時的處理，才能創作出如此真實自然的作品。

假如大家對Pelle Cass的作品感興趣，不妨前往其IG、網頁了解更多。

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