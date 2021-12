Matrix｜被清洗記憶的戲內戲外　Matrix還能怎樣革命？｜廖偉棠

Matrix就是Matrix,這一點是不可動搖的,無論你把它稱作「母體」還是「矩陣」,你把基於它的神話改名為《二十二世紀殺人網絡》(港譯)還是《駭客任務》(台譯)還是《黑客帝國》(陸譯),而給予它賽博朋克、功利主義或者自相矛盾的極權想像,最終都擺脫不了它的革命本質:覺醒—直面真相。

文:廖偉棠



覺醒面臨的是選擇,從第一集到第四集「復活」這都是個問題,只不過這一集導演蓮娜華高斯基(Lana Wachowski)把選擇進一步通俗化,也把我們這個電影外的所謂真實世界更全面地牽扯了進去,讓選擇直接和我們有關。

藥丸選擇

藍藥丸、紅藥丸的選擇,這個有點玄奧、有點愛麗絲夢遊仙境的意象,Matrix 4卻赤裸裸地告訴了我們,那不過是是「你要吃朱古力味道的屎還是屎味的朱古力」這個選擇的優雅版本。盪氣迴腸的三部曲之後的這個世界,和我們現在生存的世界竟然毫無差異,一樣的平庸、一樣的媚俗——人類更加依靠虛擬遊戲的鼓勵而生存,但誰都不知道他們在的世界才是虛擬現實,被命名為Matrix的遊戲裡的故事卻是真實發生過的歷史,都以為自己在吃著朱古力,而真實的肉身在新矩陣/母體裡面依舊連屎都不如,還是一節有機電池。

尼奧(Neo)被洗腦成為遊戲設計師,他和崔妮蒂(Trinity)他們曾經的可歌可泣的革命史,不但變成了新一代虛擬世界裡的一個遊戲,還是那個世界裡名字都懶得改的華納兄弟公司繼續榨取衍生價值的大IP,那才是Matrix 4裡最大的悲哀。戲外世界的華納允許電影拿這開玩笑,演示的不是資本的寬容,而是資本的超級自信,資本相信連關於自己的笑話都會成為新的資本。

「華納告訴我們:如果你們不做第四部,他們也會找別人做!」電影裡的遊戲公司老闆說。看到這一段令全場爆笑的自嘲,我不禁想起去年一張並非惡搞的推特截圖(見上圖):伊萬卡特朗普說:Taken!馬斯克回她說:Take the red pill(玫瑰emoji)——權力與資本的調情很時髦地使用了紅藍藥丸的典故,然後我們看到莉莉華高斯基(Lilly Wachowski)憤怒地罵他們Fuck both of you——後者沒有參與Matrix 4的拍攝,姐姐蓮娜華高斯基獨立完成,但也表達了和莉莉一樣的憤怒和無能為力。

突破次元壁

嚴肅地說,Matrix 4前三分之一那個欺騙尼奧靈魂的世界,其設計依然展現了對真實、超真實與擬像這些第一集就糾纏的概念在這個「後真相」時代的扭曲變態,後真相就是任人塗抹的歷史,遊戲設計家尼奧憑潛意識製作出來的Matrix遊戲,則類似架空歷史科幻小說《高堡奇人》裡,那個同盟國戰勝軸心國的「小說」,其實才是真史。蓮娜華高斯基忍不住在這裡「挾帶私怨」控訴華納公司,後來又借老程式流亡者梅羅文嘉(Merovingian)之口,把現實世界的串流平台、臉書統統罵了個遍,用流行語來說這是「突破次元壁」,但也可以理解為導演憤世嫉俗的破罐破摔。

因此電影裡那些最讓老Matrix影迷不爽的、明顯是順應資本要求加進去的好萊塢式大場面,比如日本屍殺列車、美國殭屍圍城之類的「電腦人」群毆戲,無論從什麼角度看都是敗筆的那些段落,簡直像導演刻意為之的「拙劣模仿」(parody)。她完成了對原典Matrix的自我惡搞還不夠,也瘋狂地對想要吞噬Matrix的好萊塢來一場惡搞。蓮娜用心良苦,打著紅旗反紅旗,姑且這樣理解吧。

那麼我們可以回到Matrix 4裡認真實驗的部分了。關於選擇,尼奧說出了選擇其實是不存在的這一虛無真理,那麼還有革命的可能嗎?原典真的全被導演自己解構了嗎?如果我們進一步抽離回到電影以外的世界來看,Matrix必須拍第四部,這一行為無疑象徵了操控世界做夢的那個力量(無論它叫好萊塢資本還是叫建築師還是分析師什麼鬼名義)的大獲全勝。但蓮娜華高斯基不甘心,在用愛情與大場面殭屍片敷衍資本與非硬核觀眾的表面下,試圖偷渡一小粒一小粒的紅色藥丸給我們。

一個時刻革命的可能

這些藥丸,在資本眼裡,都是Bug(程序故障、漏洞),但是別忘了,正是因為Bug的存在,駭客才能破解龐大全能的「系統」。Matrix 4中出現的新角色就叫Bugs,是舊尼奧的死忠粉,也是開啟這一輪世界的革命的關鍵人物。她的肩膀上紋着一隻白色的兔子,完美呼應第一集的愛麗絲夢遊仙境白兔寓言和主題曲White Rabbit,尼奧跟着她,再一次「復活」找回真相。

除了兔子還有貓。不是彩蛋裡《駭貓任務》的反諷,而是電影裡再次出現了第一集那隻提醒了尼奧矩陣在調整的黑貓,這次它成為了大反派「分析師」的寵物——貓在Matrix世界是唯一超越所有次元壁的生物。有一個細節,也許導演是無意為之,卻叫我驚嘆:槍林彈雨之中,「分析師」忘了尼奧,一心去保護那隻黑貓。但是難道「分析師」忘記了那個世界包括那隻貓都是他虛擬出來的嗎?他完全不用像現實的貓奴那樣緊張的。

操控者愛上自己虛擬的貓,這是Bug還是一個隱喻?還是兩者都是?相信後者就相信矩陣/母體是能夠動搖的,因為即使矩陣也會屈服於愛,不只是尼奧與崔妮蒂會。雖然這只是一個無足輕重的細節,卻讓我對未來可能出現的Matrix真正的復活、重生依然保有期待。

而且,在一個加劇清洗記憶的城市,這樣一部電影的存在更加大有意義。歷劫重生的必然不是虛假的「新」世界,而是人本身。相信這一點,那就根本不用再依賴資本給你遞出的藥丸——小孩才要做選擇,大人直接覺醒。

