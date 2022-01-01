陳志雲星級主持　劉穎途與張飛帆原創本土音樂劇作品展

由劇場空間主辦《 Stephen．傾 Spx「飛途音樂夜」》，將由張國穎 、麥紫筠、柯映彤、梁景堯、歐陽豐彥、葉興華等一眾香港歌劇演員，即場演唱作曲家劉穎途和填詞人張飛帆多個近年作品。



香港土生土長作曲家劉穎途，與編劇及填詞人張飛帆，合作無間，作品氣勢磅礡，婉弱情深。是次由大師陳志雲主持大局，從《一水南天》出發，回顧過去多齣原創音樂劇作品，包括《時光倒流香港地》、《熱鬥獅子球》、《夢綣塘西》等，上天入海，穿越時空。

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【藝術家簡介】

劉穎途︱畢業於香港演藝學院，獲藝術學士(榮譽)學位，主修舞台音響設計及音樂錄音。1999年任金培達之錄音室助理。憑《千禧瑪利亞》獲第九屆香港舞台劇最佳音響設計；並憑《蛋散與豬扒》獲選於布拉格舞台設計四年展舞台作曲館中展出。2003年憑作品《戰爭與和平》於香港步操協會之步操比賽獲得銀獎。2006年作品"eleven ribs"於蘇格蘭藝術節作現場演奏。曾任多個音樂劇之作曲、編曲及音樂總監，亦為廣告、電視台及電台擔任作曲及編曲等工作。

張飛帆︱畢業於香港浸會大學電影及電視系，香港舞台、電視及電影編劇，專欄作家及作詞人。編劇及作詞之舞台作品包括《熱鬥獅子球》及《時光倒流香港地》；編劇之舞台作品包括《大狀王》、《瑪麗皇后》、《和媽媽中國漫遊》、《主席萬歲》、《風雲5D音樂劇》、《一屋寶貝》、《火鳳燎原舞台劇-亂世英雄》及《大酒店有個荷李活》。電影及電視劇作品包括：電影《湄公河行動》（第一稿）（編劇），電視劇《廉政行動2019》（編審），香港電台連續劇《總有出頭天》、《DIY2K》、《火速救兵IV》（編審及編劇）、《廉政行動2014—明日》、《廉政行動2011—黑白線》、《廉政行動 2011—私症》（編劇），香港電台劇集《獅子山下》、《沒有牆的世界》及《一念之間》（編劇）。

【演出地圖】

【演出詳情】

名稱：Stephen．傾 Spx「飛途音樂夜」

日期：2022年1月17日 (星期一)

時間：晚上7時30分

地點：西九文化區 藝術公園 自由空間 大盒

購票詳情可參閱「西九文化區」網站

星級主持：陳志雲

現場伴奏：陳雋騫

表演者：張國穎 、麥紫筠、柯映彤、梁景堯、歐陽豐彥、葉興華



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