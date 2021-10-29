舞台劇︱余振球編導《夢綣塘西》　融入探戈音樂重現塘西歌藝流韻

每一個人都經歷過追夢的歲月，有些人會滿懷希望，努力想方法達成夢想；有些人卻慨嘆時不予我，把夢想視為奢望。夢想既然不是嗟手可得的東西，它可以是人努力向上的盼望，亦可淪為求而不得的慾望，在實踐夢想的過程中，始料不及的際遇或迫於無奈的抉擇，往往考驗人性為實踐理想可以犧牲付出多少？

音樂舞台劇《夢綣塘西》以二十年代香港基層際遇為背景，看看人浮於事的年代，人在「做夢」與「擁有」之間可以做怎麼？

文：賴家俊

攝：賴家俊、受訪者提供



左起：《夢綣塘西》演員梁景堯、編導余振球、演員麥紫筠

音樂舞台劇《夢綣塘西》以上世紀二十年代的石塘咀為背景，訴說紙醉金迷的塘西歲月，窮書生阿寶和「琵琶仔」珍珠女的浮沉際遇。導演余振球表示，追夢永遠是人類永恆慾望，可是究竟追夢是怎麼？原來追夢過程中，付出和犠牲是兩件不對等的事情：

「追夢其實是在做等價交換，不論最終是否能達成夢想，追夢期間往往面對一些始料不及的抉擇，讓人要犧牲自己心愛的東西。」

【劇情簡介】上世紀二十年代的石塘咀，紙醉金迷，女人為了生活販賣身體，對愛情與自由，卻是身不由己。天一寨「豆粉水」阿寶（梁景堯 飾）與「琵琶仔」珍珠女（麥紫筠飾）兩情相悅，幾許掙紮，珍珠女仍難逃被客人糟蹋的命運。阿寶為救愛人，不惜放棄大好前途。1925年，大型工潮由上海席捲廣州及香港，一切繁華頓如泡沫爆破。動蕩的時代，愛與夢如幻似煙，既抓不住，亦忘不了。



導演余振球三十年前以編劇身份寫作《夢綣塘西》劇本（當年劇目為《夢捲塘西》），三十年後兼任導演，遙常當年寫作之時互聯網未普及，寫這個有關二十年代香港的故事，他要往圖書館翻報紙揭舊書，尋根究柢尋找昔日塘西歲月的風流餘韻。

「當年找到資料，有塘西老舉（老舉為舊日廣東人對女性娼妓之稱）因為人紅賺到錢，自資拍電影讓自己做女主角，而當年石塘咀有『花國小姐』選舉，每屆分別選出花國皇后和花國歌后，是當時全港關註的選美和選歌后活動，這些角色我也放了在這個故事中。」

《夢綣塘西》舞台劇海報。

讓詞曲突出角色個性

三十年前劇本誕生時，香港的音樂舞台劇仍未成熟，余振球有感在講究妓女歌藝的塘西年代，故事缺乏音樂元素是極大遺憾，這次自己身兼導演，決定為故事添上音樂劇元素，找來劉穎途作曲，張飛帆填詞，希望詞曲能突出演員、樂器和音樂間的個性關係，讓曲詞成為表達演員經歷起伏的重要媒介。

知悉這次舞台劇以「慾望」為主題，音樂總監劉穎途決定引入Tango（探戈）元素。「Tango在上世紀二十年代已於阿根廷出現，我不確定是否已傳到中國，但Tango的風格十分適合表達『慾望』這主題，我希望舞台編曲首要是捉緊故事內容，而不是先講Style。」他表示香港是華洋雜處，中西文化交流之地，所以透過中西樂交融來編排這次演出的音樂，劇中會有二胡與Tango的交融，亦會以歌劇（Opera）來塑造花國歌后這角色，突出香港文化特色。

角色出身決定眼界

故事主角珍珠女（麥紫筠 飾）和阿寶（飾 梁景堯），二人出身懸殊，卻為生活而在塘西相遇。阿寶為名官校出身基層，有機會接觸洋人和上流同學，夢想出國留學，於是選擇留在妓院做粗活，搵快錢賺學費；珍珠女自小為妓院收養做琶琶仔，自小學得能歌善舞，等候而笄之年待價而沽，一生如何看似早已注定。

「珍珠女由細到大在妓寨長大，她遇到阿寶後眼見他出身好有資格追夢，自己縱然心有所想，但會猶疑自卑，嫌自己的出身不好不配有追夢。」麥紫筠表示，與阿寶相遇給了珍珠女極大的啟發，也帶來糾結，為追尋夢想是否值得放手一搏？梁景堯表示，二十年代是一個十分純粹的年代，資訊不發達讓阿寶對外國升學有更大想像，給他極大自信去追夢，但在這個過程中不斷的抉擇和犧牲，也為這個角色帶來改變。

談及演出音樂劇，梁景堯表示音樂好像讓演員多了一種語言，在這個劇情縱橫交錯，讓人感到沉重的故事，不同的音樂旋律有助觀眾投入角色心境和想法，角色在不同背景下為同一首歌作不同演繹，也可為觀眾帶來衝擊。對麥紫筠而言，過往多演出偏向西樂的音樂劇，這次演出融入二胡、古箏等多種中樂元素，她笑言要一改西樂唱腔，是難得新嘗試。

不信命運，也信際遇？尋常百姓究竟在多大程度上，可以掌控自己人生？

【演出地圖】

【演出詳情】

名稱：夢綣塘西

地點：西灣河文娛中心劇院

日期：26-28.11.2021（6場演出）

時間：3PM ＆ 7:30PM

票價資訊請參閱官方網站



演員：

麥紫筠、張國穎、柯映彤、梁景堯、葉興華、劉亭君

麥靜雯、黃思緣、羅卓菲、歐陽豐彥、王卓明、郭俊傑

文傑聰、馬肇麟、黃溥然、翟紫筠、余詩穎、張妙妙

孔君蔚、趙浩然、杜雋饒、吳榮燊、楊竣淘、楊溢淙

李家謙、陳慧仙、勞敏心