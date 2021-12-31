用音樂來抒發作曲家對疫情的未知愁緒｜王景松：粵樂薪傳

作曲家常借樂來抒情寫景，傳統音樂例子不少，如傳統琴曲《流水》、琵琶曲《陽春白雪》、箏曲《出水蓮》等等。作曲家於創作音樂時，巧妙地利用調性及速度變化，擴張及壓縮方式處理音樂的時空，寫下不少優美動人的旋律。

文：王景松 ｜ 圖：香港電台 ｜ 原題：粵樂寫景寫情 作曲家譜出心中意



竹韻小集（照片由香港電台提供）

陳雅雯的《寒來暑往》（2020年）、羅永暉的《花自飄零水自流》（1999年）及盧亮輝的《粵音情趣》（2015年）這三首作品均以景以情出發，用音樂來抒發作曲家對疫情的未知愁緒、詞人的相思之情及粵人幽默的一面。

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陳雅雯（照片由香港電台提供）

陳雅雯創作的樂曲《寒來暑往》以軟弓五架頭為樂器組合，全曲分為三個段落。樂曲標題描寫是夏天的離去，寒冬來臨，時光流逝。樂曲的時空背景設定在2020年，記下了香港面臨前所未有的疫情，叫人措手不及，各行業備受打擊進入寒冬，無法看到終結。陳雅雯先以聖誕歌的主題點出疫情前的聖誕歡樂，隨後樂曲由正線調式轉到充滿哀愁感的乙反調樂段，以緩慢憂怨的旋律開展，偶爾滲入輕快旋律樂句，予人一種時好時壞的感覺。同時作曲家在這個段落用了不少休止符，音樂時進時停，留白之處叫人深思。樂曲最後段落，聖誕主題以乙反調再現，帶有找不到出路的苦苦情緒。

黃志聰，《花自飄零水自流》排練指導（照片由香港電台提供）

羅永暉的作品不少以書法、詩詞為創作意境，為聽眾呈現一幅一幅音樂水墨畫作。在1999年，他創作的《花自飄零水自流》，靈感來自北宋李清照的詞作《一剪梅．別愁》的後半段，透過花飄零、水漂流的情境描寫新婚的李清照與丈夫難忍分別兩地的深情。

《粵音情趣》以不同弦樂合奏（照片由香港電台提供）

樂曲以椰胡獨奏，椰胡以椰子殼為琴筒而得名，屬於中音的拉弦樂器，音色像老人說故事。羅永暉以乙反調式創作，在樂曲中述說著詞人的相思閒愁之情，全曲以調式轉變可分為三段，第一段以乙反調開始，音樂表達著分離之苦。第二段是約三小節的正線樂句，樂段雖短，但帶出放不下的情緒。最後樂曲回到第三段的乙反調樂段，聽眾可留意有兩處左手撥弦演奏，仿如花瓣飄下的意象。

陳照延，竹韻小集行政總監（照片由香港電台提供）

盧亮輝的現代大型民族樂團合奏曲為人熟悉，而以廣東音樂風格創作的作品，大家可以聽聽他的《粵音情趣》，此曲以不同的弓弦樂器為合奏，包括高胡、二胡、中胡、大提琴及低音大提琴，再配以鑼鼓等敲擊樂器點綴出戲曲韻味。全曲以輕快速度進行，樂曲包含兩個元素，先以十六分音符為主的旋律樂段開始，由高胡及二胡演奏，樂段中可聽到高、二胡的裝飾性短音，與其他樂器奏出的半音下行樂句，兩者結合起來，跳躍而幽默；及後，作曲家編寫了一段優美而抒情的旋律，節奏較為寬闊，穿插於不同的弓弦樂器之間，與前面樂段形成一個強烈對比，並以此表達他對廣東音樂的理解。

電視節目《粵樂薪傳》第四集｜12月31日（星期五）晚上7:10 在港台電視31播出；港台網站tv.rthk.hk、流動程式RTHK Screen同步直播及提供節目重溫。



（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜王景松，畢業於香港中文大學音樂系，主修笙，專攻中國音樂及民族音樂學。現任教大專院校通識課程，並為香港愛樂民樂團及「PURAQ」笙演奏員，香港笙會創會成員，中國民族管弦樂學會笙專業委員會名譽理事。



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