日本超級電腦誤刪77TB備份　3400萬個京都大學研究數據檔案遺失

日本京都大學計算與媒體研究學術中心28日宣布，由於日本惠普公司（Hewlett-Packard Japan）開發的超級電腦存儲備份程序存在缺陷，部份大容量存儲（/LARGE0）被無意刪除，總涉及容量達77TB，當中涉及3400萬個檔案被丟失。



日本京都大學(Wikimedia Commons)

問題發生在2021年12月14日至16日12月3日17:32之後沒有更新的文件，丟失文件數量達到約3400萬個，容量達到約77TB。造成文件丟失的原因是在備份程序的功能修復中不小心修改了程序及其應用程序出現了問題，這個漏洞在刪除舊的備份日誌文件時，誤刪了/LARGE0目錄下的文件。

日本惠普在給京都大學的一份報告中對系統的文件丟失嚴重失敗給您帶來的巨大不便深表歉意，表示會負全部責任，包括賠償及善後工作。

目前有14個研究單位受影響，備份進程已停止，搶救後仍有28TB 研究資料無法恢復。在改進程序問題後京都大學將於1月底恢復備份。另外，以後程式不僅會留下目前的鏡像備份，還會保留增量備份等功能，以防同類事件再次發生。

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京都大學聲明：https://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/whatsnew/information/detail/211228056999.html

日本惠普公司事件調查報告：https://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/services/comp/pdf/file_loss_insident_20211228.pdf