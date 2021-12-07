展覽│中央圖書館1970年代日本版畫展　細賞14位現代大師作品

說起日本版畫，大家都會想起盛名於江戶時代的彩色版畫「浮世繪」，雖然浮世繪風格後來漸漸淡出日本藝術史中，但卻為日本奠下良好版畫工藝傳統，並在攝影技術影響下，在主題和創作風格上繼續大放異彩。為了讓大家更了解日本當代版畫藝術，即日起香港中央圖書館舉行巡迴展「映像與物質—1970年代的日本版畫」。



展覽由日本國駐香港總領事館與日本國際交流基金會主辦，町田市立國際版畫美術館學藝員瀧澤恭司策展，以1970年代的版畫表現為中心，展出日本現代美術界中十四位建構版畫時代的作家、合共五十幅作品。1970年代日本的版畫是將攝影映像轉換為版畫表現的全盛時期，同時，以版、紙、印墨等製作版畫時使用的素材（物質）為主體製作的版畫，作為新的版畫表現趨勢而備受矚目。映像與物質主體的表現大大擴展了版畫表現的領域，對形成現代美術的動向有著深遠的關係。

是次展覽由兩個章節構成，第一章節「影像表現的時代」聚焦於使用影像的作品，第二章節「物質主體之像」則聚焦於將對物質的志向具體化，希望觀眾不僅觀賞映像、物質的版畫表現，並感受到版畫開啟的1970年代現代美術的動向。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

「映像與物質—1970年代的日本版畫」

展出日期：即日至12月20日（一）

開放時間：上午9時至晚上8時

地點：香港中央圖書館地下3號展覽館

費用：費用全免

主辦：日本國駐香港總領事館、日本國際交流基金會

參展藝術家（按作品順序）：野田哲也、木村光佑、松本旻、斎藤智、木村秀樹、萩原朔美、高松次郎、吉田克朗、榎倉康二、井田照一、河口龍夫、李禹煥、加納光於、一原有德



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