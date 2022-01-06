藝廊老闆1600萬無聊猿NFT遭釣魚詐騙盜走　網民嘲「運氣不好」

NFT藝術品在2021年為收藏界熱捧，然而隨著NFT價值奇貨可居，相關騙案及盜竊個案亦增多。上月30日紐約畫廊 Ross+Kramer Gallery老闆Todd Kramer便在 Twitter 上表示其價值大約 $220 萬美金（約1600萬港元）的 15 個《Bored Ape Yacht Club》（無聊猿）NFT 被網路釣魚詐騙盜走。



Bored Ape Yacht Club, #9410 (2021) OPENSEA

Todd Kramer指在網絡釣魚騙局盜去他的以太坊錢包，裡面有 15 個NFT，總價值為 220 萬美元，其中包括來自《Bored Ape Yacht Club》系列的四隻猿。小偷似乎已經賣掉了 Kramer許多藏品，雖然許多人同情這位受害者，但亦有Twitter 用戶嘲笑他運氣不好，指他押注於一個不受監管的去中心化系統（指交易過程無需任何信任的第三方)，無法幫助他。一位名為@anarchy_shark 的用戶寫道：「要是有某種監管機構可以像確保您的投資免受盜竊和欺詐就好了。」

最終在幾位買家和 NFT 平台 OpenSea 的幫助下，Kramer 能夠取回他的幾個 NFT。在他的原始帖子發布五小時後，他在一條Twitter中寫道（已被刪除）「所有的無聊猿都被凍結了。等待Opensea團隊進入，，，吸取教訓。使用硬錢包……」

OpenSea 的參與引發了重大爭議，一些人聲稱如果 NFT 被「凍結」，從而使其無法在平台上銷售，則它無法真正實現去中心化。其他人指出，OpenSea 只是凍結了用戶僅通過該站點與 NFT 交互的能力——它們仍然可以在其他地方進行買賣。OpenSea 和 Kramer 均未回應置評請求。

NFT交易平台OpenSea

隨著 NFT 價值的增加，網絡釣魚騙案變得更加頻繁。然而用戶可以通過使用「硬錢包（Hard Wallet）」來保護自己，也稱為「冷錢包」，它只有物理上在插入和使用時才可連接到互聯網。Kramer 一直在使用所謂的「熱錢包」，它會不斷連接到互聯網，因此更容易受到攻擊。

新聞來源：Artnews

【中國電影海報設計殿堂級人物黃海，多個作品成為經典，我們一齊重溫當中佳作！】