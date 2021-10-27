余文樂開Youtube談NFT收藏　後悔送出多枚「無聊猿」後價格暴升

藝人余文樂入行二十年，早前開設個人YouTube頻道《Inside Out》，分享生活點滴，昨天推出了第一集，講家庭、事業、生活和投資，當中提及他早前與佳士得合作，推出個人NFT藏品和實物收藏拍賣的話題，分享他對藝術藏品和NFT的看法。



影片中他分享了自己家中的收藏，當中包括木製家具和油畫，他感慨部份放於雜物房的畫作收藏很怕遇到滲水，提起NFT藝術品可以省卻收藏的麻煩，但他認為兩者是不可取替的收藏渠道，實物藏品是Craftsmanship（手工藝）的質感體驗，NFT是另一種不一樣的魅力。

余文樂開設談生活和個人收藏的YouTube頻道。(YouTube截圖)

提及他和佳士得合作一事，他分享了自己一手參與製作與佳士得合作的影片拍攝花絮。他笑言不知道NFT所指的Token是什麼，但知道會有一個密碼證名擁有權，也讓他十分認同NFT收藏背後涉念的理念，相較傳統實物收藏更多要考慮有運輸、保險和徵稅的事情，NFT可以把任何藝術品放在網站，這讓自己喜歡的東西可以給人看到，他認為一切公開明買明賣很公平，不用擔心中介說給他估價談價。

余文樂在看The Bored Ape Yacht Club 。(YouTube截圖)

片末，他在看Yuga Labs創作的「無聊猿」（The Bored Ape Yacht Club / BAYC）NFT，感慨自己早前以不足一枚以太幣一個買入很多無聊猿收藏，還送了很多給朋友，想不到不足三個月這些NFT已升值至最少14枚以太幣（直至截稿日，大約46萬港元），他樣子無奈表示十分後悔想問朋友取回。

余文樂早前宣布把部份精選藝術品、腕錶及NFT珍藏公開拍賣，並將拍品部份拍賣收益撥捐「願望成真基金」。當中珍藏包括一組由Larva Labs創作的罕見CRYPTOPUNK 9997、Larva Labs的最新力作Meebits #6337、Yuga Labs創作的Bored Ape Yacht Club（BAYC）#8746的NFT加密藝術藏品，以及喬治·康多的名畫《修女與神父》等等。在九月佳士德拍賣會中，由LARVA LABS 2005創作的NFT《CRYPTOPUNK 9997》，最終以港幣3,385萬港元（約新台幣1.2億元）價格成交，遠高於估價5倍。

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