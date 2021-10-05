大英博物館推葛飾北齋NFT　兩枚《神奈川巨浪》每次轉手可獲版稅

新冠疫情期間，百業遭嚴峻打擊，紛紛轉型開拓線上平台擴闊收入來源，這股熱潮也殺入博物館界，紛紛推出線上業務，當中包括近年大熱的NFT藏品。但有別於一般商營機構，博物館推NFT更肩負宣揚藝術文化的使命，大英博物館上月尾便出售多個日本浮世繪大師葛飾北齋的NFT，當中包括其名作《神奈川巨浪》（1831 年），希望藉此讓更多年青人認識藝術品。



日本浮世繪大師葛飾北齋名作《神奈川巨浪》。(Wikimedia Commons)

這次大英博物館與法國初創公司LaCollection 合作，於上月30日大英博物館《萬物之大繪本北齋》展覽開幕同期推出多個葛飾北齋NFT作品。這次展覽展出北齋在1820年至1840年間為從未出版的插圖百科全書製作的103幅作品，更推出超過200件北齋NFT藝術作品供線上購買，包括著名版畫《神奈川巨浪》、《凱風快晴》和《富嶽三十六景：駿州江尻》等。還有一些鮮為人知的作品，包括最近重新發現的《萬物大圖畫書》繪畫。

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疫情下，多間博物館銳意出售 NFT 以幫助減輕財政壓力，然而據佳士得報道，NFT 為藝術界引入了更年輕、更全球化的觀眾，73% 的 NFT 拍賣註冊人之前從未在拍賣行出價。大英博物館這次推出 NFT，便視此類藏品為潛在的藝術教學方式，希望透過推出 NFT 來吸引新的、更年輕的觀眾，讓更多年青人知道《神奈川巨浪》是北齋的作品。

北齋的 NFT 將以不同的稀有等級出售，每個等級NFT將以固定價格出售，而其他作品將以拍賣方式出售。除了較為罕有的《神奈川巨浪》只有兩枚NFT 外，其他作品將推出1,000 和 10,000 版 。與大多數 NFT 智能合約一樣，NFT 的原始創建者，在這種情況下是大英博物館，將從 NFT 的每次後續銷售中獲得版稅。

大英博物館並不是第一個提供 NFT 的博物館。英國曼徹斯特的惠特沃斯畫廊、俄羅斯聖彼得堡的艾爾米塔甚博物館和意大利烏菲茲美術館，最近都為其館藏推出NFT作品。

新聞來源：ArtNews、佳士德

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