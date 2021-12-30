NFT：2021藝術市場新寵？　研究指75%作品平均銷售價僅120港元

2021年藝術界無疑是NFT之年，整年不論港聞、娛樂、財經乃至國際版都見到這個字，不少名人亦涉足這個領域，拍賣行又屢有天價NFT成交，隨著元宇宙、線上虛擬土地買賣等新聞不斷推送，大家恍忽視NFT市場為藝術及收藏界新寵兒，但又很多人不知其所然，以為NFT只是網上買幅圖。本文筆者想以比較精簡的篇幅，以懶人包一問一答方式向大眾介紹怎麼是NFT，這個新興藝術市場相較傳統市場有何利弊。



CryptoPunk。(Getty)

NFT是什麼？



NFT 的概念由 Anil Dash 和 Kevin McCoy 於 2014年首次提出，旨在幫助藝術家將他們的數字作品貨幣化。由區塊鏈技術生成的NFT全名是「非同質化代幣」（Non-Fungible Token），非同質化代幣可以是數位檔案，如畫作、聲音、影片、遊戲中的專案或其他形式創意作品，是一種獨一無二的代幣（token） ，這種代幣不可相互替代，是無法以同類資作等價交換的資產。

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NFT用什麼貨幣交易？

視乎交易平台，一般需要開一個NFT錢包。NFT錢包是一種加密貨幣錢包，因此有去中心化優勢（但同時亦有去中心化弊處），交易NFT需使用支持相關區塊鏈技術的代幣，而當中較多平台用以太坊區塊鏈，故大多數NFT錢包可以用「以太幣」（ETH）。常見NFT錢包有Metamask、Ｍath Wallet、Alpha Wallet、Trust Wallet、Coinbase Wallet。

NFT藝術品有哪些交易市場？

市面愈來愈多這些市場，較熱門的市場有 OpenSea、SuperRare、Nifty Gateway、Foundation、Axie Marketplace、Larva LAbs、NBA Top Shot Marketplace、Rarible。（以上部份市場不支援香港地區交易）

NFT為藝術家/收藏家帶來什麼保障？

NFT賦予數碼作品「唯一性」，使它無法被假冒、偽造，保障原創人知識產權，經過 NFT 保證後，任何沒有 NFT 的複製品就只是無效的複製品，而且能直接為創作者帶來利益，除免去中介抽佣或交易打稅外，通過區塊鏈數碼認證亦有不可篡改的特性，代幣一經發行，便由多台電腦同時儲存並追蹤，防止有人在未經授權的情況下篡改歸屬，作品的創作者及創作日期將永久紀錄下來，而視乎交易合約條款，可以與其他作品持有人共同擁有版權

在運作上 NFT 更可以分為多份，即是將一件虛擬作品的擁有權切成多等份，再推出到市場出售。收藏者買入了作品的 NFT 代幣，就等於成為了共同擁有者之一。由於每次交易均有紀錄，更能確保NFT原創人的版權收入，例如早前大英博物館推出館藏葛北一齋浮世繪名作NFT，每次NFT交易轉手博物館都可從中獲得收入。

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NFT只是買一幅JPG？

不是！NFT有多種形態，虛擬產品只是其中一環，視乎所訂智能合約和作品本身，早年在線上遊戲買兵器、到現在於虛擬平台買「土地」，只要有數碼憑證證明這作品版權、交易紀錄和不可取代性，都可以是NFT一種。亦有NFT是數碼作品與實物、線下服務結合，例如買一件實物加它的NFT版本、購入數碼錢包（Wallet）才可以獲得的非實物服務（例如容許收藏家與原創人交流創作心得、出席有權限實物鑑賞會），一切視乎這件NFT的智能合約條款。例如阪本龍一早前便把作品逐粒音拆出成NFT發售，藝人馮盈盈今年推出的NFT便是實物與虛擬作品結合發售。

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智能合約是什麼？

智能合約（Smart contract）是一種特殊協定，在區塊鏈內製定合約時使用，當中內含了程式碼函數（Function），亦能與其他合約進行互動、做決策、儲存資料及傳送以太幣等功能。智能合約包含許多重要信息：它列出了作品的創作者，並確保創作者或其他方在每次出售 NFT 時獲得版稅，提供驗證及執行合約內所訂立的條件， 智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，亦可以釐定合約持有者對作品有什麼權限待遇。

NFT何時踏入拍賣市場？

今年3月拍賣行佳士得（Christie's）率先擁抱 NFT 技術，為數碼藝術品舉行獨立專場拍賣，破天荒接受買家以虛擬貨幣付款。當中拍賣數碼藝術家 Beeple 的 JPG 作品《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》，最後以天價港幣 5.4 億成交，一度成為史上作價最高的虛擬作品。

數碼藝術家 Beeple 的 JPG 作品《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》，以天價港幣 5.4 億成交，一度成為史上作價最高的虛擬作品。

有哪些最值錢NFT收藏系列？

本來佳士得拍賣 Beeple 的 JPG 作品《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》以天價港幣 5.4 億成交，成為史上作價最高的虛擬作品。但這個紀錄最近「技術上」亦已打破，NFT 平台 Nifty Gateway最近以 9200萬美元（約7.18億港元）把藝術家 Pak的作品「Mass」賣給28,983 位收藏家，讓Pak成為目前NFT領域的單次販售金額最高的紀錄保持人。其他最值錢NFT收藏可參考我們之前轉載過的文章：

【延伸閱讀：5大最值錢NFT收藏系列 總成交額過百億 CryptoPunk竟然屈居第二】

NFT市場要面對哪些問題？

上文提及不少NFT優勢，但它也有不少潛在需面對問題。

1. 製作NFT 不是免費，隨著以太坊網絡愈擁擠，其成本就會越高，目前在以太坊上鑄造 NFT 的成本約為600港元。

2. 有批評者稱 NFT 為騙局。迄今為止發布的唯一一項關於 NFT 的綜合研究收集了 2017 年至 2021 年 4 月的價格，報告說 75% 的 NFT 的平均銷售價格15美元（120港元），只有 1% 的 NFT 的價格高於 1,500 美元（12,000港元）。此外，該研究發現，僅 10% 的交易者就佔了所有交易的 85%。然而因為該調查數據下限是今年4月，而NFT市場今年發展極快，這數據或要有所保留，可能存在偏差。

3. 偽冒原創的NFT作品。NFT市場帶來龐大利潤，自然也引來不法分子覬覦，試圖從中斂財，NFT雖然有數碼憑證，但這個NFT是否由原創者推出卻較難有監管。早前便有黑客假扮神秘塗鴉藝術家Banksy鑄造NFT出售，結果引來NFT收藏家Pranksy花掉100枚以太幣（ETH）購入（約260萬港元）。

4. 智能合約比許多人想像的更容易被盜和偽造，因此更要使用具信譽市場。

5. NFT 交易對生態環境造成巨大的損害。根據加密藝術銷售平台 OpenSea 的數據指出，加密貨幣會產生極大量的碳排放，而截至今年 3 月，平台經已錄得 67,824,222 千克的碳排放，這無疑會使全球變暖問題急速加劇。而法國藝術家 Joanie Lemercier 更統計過一筆區塊鏈交易總共使用了 8700 度電，是他工作室共兩年的耗電量，數字非常驚人。

6. 聲稱沒有中介人介入的NFT藝術市場，對一些新晉藝術家來說可以帶來不少問題。傳統藝廊會擔當經理人角色，在包裝及推銷一位藝術家時，會因應其經驗監管作品數量和篩選買家，預防市場不理性行為拖累藝術家發展。缺乏這些中介的NFT市場，對如何培育新晉藝術家缺乏有效栽培途徑，跳過傳統藝廊推廣路徑，亦會讓新晉藝術家直接面對他們未必有經驗能處理的市場風險（雖然市面上已有藝廊推出NFT藏品，並擔當藝術家經理人角色，但仍未是主流）。

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小結



筆者認為，NFT是收藏品還是藝術品仍有待市場繼續探討。它作為今年藝術界新興市場，因為發展太迅速，故其在收藏品和藝術品之間的界線仍然十分模糊。一件NFT作品得到熱棒是因為它的名氣？文化價值？歷史價值？在藝術史的地位？數量稀缺？具投資價值？這點就像在當代傳統藝術市場中一樣，拍賣行、收藏家和其他機構明白作為藝術品出售的作品，比作為收藏品出售的作品有更高的利潤回報，因此也讓這兩個類別之間的界限可能很難明確。

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