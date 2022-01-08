日本漫畫家怎樣生活？溫世勤：做助理真的好開心！

溫世勤（照片由受訪者提供）

溫世勤，曾是香港主流漫畫界的小螺絲，做漫畫助理時，在辦公桌上被分配做執稿員，在漫畫公司裡投稿多次不過關，最終成功發表，然後獲選赴日進修，住進日本漫畫家的家裡……情節很勵志，對嗎？真人真事無改編：真人——溫世勤；真事——人生旅途航進日本職人最典型的師徒制，在《阿信的故事》年代像阿信俯身抹地一樣的學徒生活；無改編——從漫畫公司小助手變身《CO-CO！》最受歡迎漫畫家。溫世勤故事從《龍虎門》講起……

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「那時在文化傳訊工作，做龍虎門漫畫助理。那時中學畢業兩年，自己嘗試畫漫畫稿。當時我跟溫紹倫（Alan）做執稿員，做了一年半。」執稿，是一門很刻苦的工作：為大師與同事完稿刷掉稿上草圖遺留下來的鉛筆線，這不能太用力，會弄皺稿紙，又不能不用力，擦不掉就不夠美觀。

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初涉足事漫畫行業，當然是發著漫畫夢而來。叩門交稿還是郵寄投稿，都比不上他邊做邊投稿有效率，工筆訓練亦可為他打好基礎。於是，他的主管溫紹倫成為他第一位漫畫老師，其間他主動投稿給主管，主管為他分折作品故事與畫功如何。

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向主管投稿

雖然三次都不過關，但他獲得的意見，成為他成功發表的關鍵：「他幫我出（兩三頁完）故事。那個時代較受歡迎的多是鬼故事和愛情故事，單元形式，稿費是$160。」漫畫家正職是興趣範圍內的工作，是訓練基本功的地方，後來又成為他發表初出道之作，有老師直接給意見，有發表園地又有稿費收入：「做助理真的好開心！」

公司全盛時期有四百多個助理，各人分工合作，為漫畫人物畫手畫腳畫頭畫身：「一本《龍虎門》就已經有二十多個助理。」當時是1990年代初，公司出版許多書，周刊都有三四本。在崗位工作一年半後，主管說要找他談談，說公司希望可派兩個助理到日本進修，由公司全程資助，讓未來漫畫人可跟隨日本漫畫家生活兩年，是個非常慷慨且有前瞻視野的行動。公司初選五人，最後選出兩人，溫世勤過兩關，為日本之行準備。

與新谷薰師傅合照（照片由受訪者提供）

說是「進修」，其實是住進漫畫家的家裡。「香港（畫漫畫）是一個人做一樣，是個工作。」溫世勤跟隨的師父新谷薰大有來頭，早在1970年代出道，從戰爭漫畫到少女漫畫，結構精密，有「戰鬥機漫畫巨匠」美譽。

漫畫公司資助員工赴日進修

在這兩年間，溫世勤在新谷薰家工作、吃飯、洗碗、抹地，這就是日本傳統的師徒制，包做家務，一人分飾多個身份：既是漫畫家助手，又是另類家傭？「師父當我是家人一樣，一同生活兩年，會帶我們去買衫，送給我們，還會教我們言行舉止。」在師父家裡生活，分擔家庭瑣務也是理所當然的。

在日本進修的日子（照片由受訪者提供）

新谷薰為漫畫助手準備了「男宿舍」，溫世勤形容是「兩間屋仔」。有次為準備放年假，要替師父做個全稿，連續兩三星期，每日只睡兩三小時。師父知道他們辛勞，跟他們說，可以睡一睡；他們正要動身回宿舍時，師父問他們在做什麼。

用休息時間「進修」

原來師父的意思是，可以伏在桌上睡。「他說，如果睡在牀上，就會睡很長時間，而那個時期的睡眠時間，只有兩個小時。」溫世勤形容自己的漫畫技巧「學習得最快、最多。之後我寫漫畫的路程，大部份都在日本學習。」

與高橋留美子合照（照片由受訪者提供）

新谷薰住在東京練馬區，許多漫畫大師都在這一區居住和生活。溫世勤說，日本漫畫界的文化很有趣，漫畫家之間平時有許多聚會，每三四個月就一大伙聚在一起。師父會約漫畫家一同購物、一同郊遊。春天賞櫻，冬天滑雪。這些漫畫家包括高橋留美子（《相聚一刻》《亂馬1/2》等）、安達充（《Touch 鄰家女孩》等）、池上遼一（《淚眼煞星》等），他們當時大都住在練馬區。一個來自香港的十八九歲少年，在這兩年間一口氣完成許多漫畫迷夢寐以求的「握手會」，好些與漫畫家合照的紀錄，至今仍妥善地保存下來。

結識名家大師之後

溫世勤自日本學成歸來，為公司貢獻所學：「早期在日本回來，當然要幫文化傳訊寫愛情故事。」1990年代，賣得最好的還是愛情題材，有很好的反應。畫了十年，他嘗試其他題材，其時認識了《EXAM》總編輯厲河。後來厲河開拓少年讀者市場，《CO-CO！》創刊後，厲河邀請溫世勤寫「三期完」故事，於是開始了又熱血又幽默的《少林學園》。「開始時兩邊都有做，在《CO-CO！》寫，很受歡迎；寫六七年，長期第一。」溫世勤對自己最豐盛的收成期，輕描淡寫，輕輕帶過；談得更多的是香港從事漫畫工作的一些難處：市場小、題材少、讀者少、回報小：「用不到太多資源做不同作品。」溫世勤屬幸運的一群，他說，如果不是當年有溫紹倫提攜自己，親自指導怎樣畫背景，又有赴日進修的機會，出道後有公司的信任，又得厲河信任，給了他很大的創作自由，「喜歡寫什麼都可」，都沒有今日的他。

溫世勤現在已減產，並有移居日本的打算：「以前受人幫得多，現在要幫人。」他打算為本地IP授權公司CameraHead於日本當地設立工作室，發展IP業務，為中日兩地漫畫家建設文化橋樑，甚至要將「師承計劃」發揚光大，回饋香港漫畫界。溫世勤這場漫畫運動將以什麼形式開展？我們會繼續追蹤溫世勤動向，看看這張漫畫交流的藍圖。

（本文不代表藝文格物立場）

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