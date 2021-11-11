魯迅效應｜許廣平曾計劃移居香港？《旅行小感》記錄的秘密行徑

許廣平（筆名景宋）在《燎原文藝月刊》發表一則文章《旅行小感》，細說香港數天以來的經歷。

二戰期間、香港淪陷前，大批商人、作家、文化人湧港，時維1940年4月，魯迅人生最後伴侶、著名作家許廣平抵港，事前當時無幾人知，據悉事後連熟人都感到愕然。八十年後的今天，文章封存在文集，知道的人不算多，網上亦沒有這則文章流傳。

魯迅、許廣平與周海嬰（資料圖片）

1940年香港有由楊剛接替蕭乾主編的《大公報》副刊、戴望舒主編《星島日報》副刊「星座」等，「中華全國文藝界協會香港分會」亦開始設有通訊處並活躍起來，凡有各地的文化人與作家抵港，都召集會員與文友在港島酒店餐室與各區餐廳辦茶會歡迎：蕭紅與端木蕻良（大東酒店，同年2月5日）、茅盾（溫莎餐廳，1941年4月17日）、史沫特萊（思豪大酒店，1941年2月27日）等。魯迅辭世已有三年餘，僑居香港的文學界、文化界人物不時舉辦悼念活動，各報章均有紀念魯迅的專輯與大小文章，若他們知道許廣平來港，推想這是沒有不迎接款待的理由？

連蕭紅也不知道恩師伴侶來港？

然而，「許廣平來港」這段經歷，當時就連曾經在上海與她有過深刻相處與接觸的蕭紅（當時蕭紅住在尖沙咀，已在香港住了兩三個月）都不知情，「許廣平來港」就成了一宗頗為罕見的「懸案」。數月後，許廣平（筆名景宋）在《燎原文藝月刊》發表一則文章《旅行小感》，細說香港數天以來的經歷。開首寫道：

忽然間因為一點私事要小作旅行，決定之後，立刻探聽船期，恰好，當天夜裏有一隻船，要開到香港，就在晚上十時左右從小火輪轉到大船，那已經是四月初旬的事了。 景宋（許廣平）

字裏行間，似乎透露她並沒有太周詳的考量就去訂船票。許廣平無意間記錄了香港淪陷前的入境狀況：

連日的陰霾，把人帶到似初夏氣氛的南土，在霧濃似幕的清晨，人們又被招呼到甲板上了。這回是把目的地相同的聚在一起，聽候醫生檢驗。其實每個人都帶着種痘證明書，無非例行公事罷了。……因此得以看到排成一字形在香港口的水雷。船就停在口外，等待那守港的乘了小火輪來把當中兩隻水雷牽開，然後放我們的船，慢慢入口。 景宋（許廣平）

無意間記錄1940年入境狀況

接着，許廣平遇上一場大雨。香港看來真的沒有給她一個好經歷？「船停在九龍，已經是下午一點多鐘了。路不熟識，幸而同船的陸小姐有一位親戚在中環開旅店，她要到南洋去，就此一程相送，也是好的。到了之後，有似作對的蒼天，倒傾出漫天的大雨，把剛來的遠客，很掃興地悶鎖在斗室之中。」

這次行程是許廣平第一次獨自出行，「我這匆促的旅人，丟下了家，丟下了從沒有離開過一天的愛兒」，抵港巧遇一場大雨，買報得知歐洲不息的戰爭，令她心緒不寧：「想到這裏，把兩日來盼望着登陸的興致完全掃淨，變成不知如何是好。」

左右帶子移居計劃的主因？

許廣平在港才第一天，就體會到可預視的移居困境：

登陸的頭一天夜裏，就遇到燈火管制，特別空防。因此夜飯過後，街上行人已經匆匆疏散，店家也早在關舖門，在門內預備好黑布，遮掩燈光，所以當天夜裏，也不能不躲在房內，度過未曾經驗過的防空演習夜。......家家燈火，在短期間暗淡如滅，把平時嵌滿各色鑽石的燦爛耀目的香島夜景，變成死一般寂靜，只見空中飛機三五，發出稀微的火光，在那天空回旋。剎時警報解除，又是萬家燈火，把香島在瞬眼間恢復原狀，好像鮮花堆砌的山景，而那大小燈光，色彩各殊，就像朵朵繁花，佈滿在花山之上，這三次警報的忽明忽滅，更加對照出錦團簇擁的花山之可愛，看了這夜景，才把一天不快，稍稍洗除片時。 景宋（許廣平）

治癒她當時的壞情緒竟是香港夜景。誰想到許廣平也寫過香港夜景？

戰爭終歸有完結的一天，香港亂況似乎不是許廣平擱置移居計劃的主因？《旅行小感》記錄當時一碗雲吞麵只一二角錢，「但是倘若拿國幣申起來，一角港幣約等於三角六分的國幣，買兩角錢的東西，就要用去一元國幣的三分之二，比起上海物價，那時大約昂貴到三份之一的比例」。看來就連許廣平都敵不過香港物價？

電影《黃金時代》許廣平（丁嘉麗飾）海報

許廣平向樓梯街說不？

八十年前上海文人也難習慣的香港環境，今日讀來不無感慨。或者，尚有一個香港當年不宜居的原因——「人一多，放在狹窄的街道上就有無法容身的擁擠。以山開闢成的香港，斜陡的馬路好似天梯一樣，而那梯子又密佈了人的奔流，在不看慣的我，看了幾乎是喘不過氣來的。」物價高昂、環境擠迫，八十年後香港今天無戰亂炮火卻竟添了思想管理的因素，想像當年大批文人來港所受的思想衝擊與生活障礙，再看今日香港市民各有因由移居外地尋求廣闊天地，《旅行小感》提醒我們的至少有這麼一回事：「回來看到軒昂的建築，平坦的大道，好像一個人驟然被放到闊大的空房子裏，有一種不知所措的感想蒙罩着。」

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許廣平最終成為「留下來的人」，回到上海，一時又覺得上海看來是「生疏」了。儘管「這些天來湫隘的街道，密擠的人群，把靈魂都窒塞到昏悶了」，香港其時文人患難與共、互相扶持的情誼，在那個年代發放着獨特的時代光芒，引來各地文人嚮往，不管來到香港是什麼人，環境再惡劣，管治者再荒唐，太平山下還有一群勇於說不的人，在當權者嚴密的看管下，辦報寫文，記錄那麼的一個時代，靜靜地贏，給香港這麼的一個人文風景。不留下或不得不留下的人，或是時候回顧那個憂患年代，發掘舊香港的另類美景。

香港還有許多流傳不廣的故事，且看還有沒有寫成系列文章的時間。

（本文不代表藝文格物立場。《旅行小感》引文來自《許廣平文集》）

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