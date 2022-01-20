諷刺街道護理不善　俄國藝術家革命墓地裝「屎」或遭判五年監禁

何謂藝術？有時真的見仁見智。個人的創作是自由，但作品若在公共空間呈現，難免便惹來公權力的介入。俄羅斯藝術家Ivan Volkov因為在聖彼得堡地標「戰神廣場」（ Marsovo Pole）放置了一個大型「大便」裝置，還把它佈置在廣場一灘「尿液」上，照片在社交媒體上瘋傳而遭警察拘捕。
Ivan Volkov與朋友於本月16日返回莫斯科途中在聖彼得堡火車站被警方拘留。警方指他「故意、憤世嫉俗和不道德地」將「一件由雪製成的藝術品以巨大的糞便形式放在黃色水坑中」，根據俄羅斯刑法第 244 條（褻瀆死者屍體及其墓地），對Ivan Volkov提起了刑事訴訟，最低處罰是罰款 40,000 盧布（約4000港元）。如果確定存在政治、意識形態或某些其他動機，最高可判處五年監禁。Ivan Volkov目前已在擔保下獲釋，並在Facebook把作品照片刪除，但刑事指控並未撤銷。
戰神廣場是沙皇時期的軍事檢閱地，在蘇聯時期是十月革命和俄羅斯內戰中布爾什維克受害者的墓地，時至今日是俄羅斯反對派示威的場所。
最近幾個星期，聖彼得堡當局因未能清除街道上的積雪而受到抨擊，除了Ivan以裝置藝術諷刺當局維護衝道不善外，更惹來流行歌手唱歌諷刺，當中更有歌詞談及Ivan的作品，指「聖彼得堡有一個雙年展，彼德全是屎」。
【Ivan Volkov其他作品】
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Ivan Volkov畢業於莫斯科當代藝術學院和斯特羅加諾夫設計與應用藝術學院，經常用「雪」創作街頭藝術，曾多次參加莫斯科、紐約和柏林的群展。媒體經常報道他的巨型雪地創作，其中包括向與新冠病毒大流行期間，仍然在工作的送貨員和醫護人員致敬。
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