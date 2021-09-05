「文藝復興三傑」之一的米高安哲羅，大家對他的作品一定有所認識，但對藝術家本人了解又有多深？ 假如他「返生」，你又會問他什麼問題？靠科技或者能實現這個可能。
「AI 米高安哲羅」
「聖母百花的作品（Opera di Santa Maria del Fiore，Opera於意大利文字面意義為作品）」於 1296 年由佛羅倫斯共和國創立，旨在保護和推廣佛羅倫斯大教堂的藝術遺產。另一方面，科技公司 Querlo LLC 通過利用科技和人工智能幫助文化機構和企業進入數碼時代。
「AI 米高安哲羅」正是此公司所作的教育工具，用以幫助人們了解藝術家的生活。這工具旨在提供有關佛羅倫斯大教堂、布魯內萊斯基圓頂和喬托鐘樓的資訊，此外還讓用戶參與修復工作，尤其是正在進行馬賽克修復活動的洗禮堂。這工具由「聖母百花作品」的藝術史學家創建，由大教堂博物館（Museo dell'Opera del Duomo，大教堂作品博物館）館長蒂莫西·維爾東 (Timothy Verdon) 領銜。
「AI 米高安哲羅」 背後的想法來源於疫情。維爾東表示，全球的各種旅行禁令對藝術產生了毀滅性的影響，「阻止了人們參觀如像佛羅倫斯這樣的無價之城」：
讓米高安哲羅復活有助於我們縮小這距離，讓虛擬訪客能夠與我們文明中最偉大的靈魂之一互動溝通。
「AI 米高安哲羅」從對話中學習，不斷增加他的詞彙量和知識。大家可以問他一些問題，看看他怎樣回應。在此編輯選擇了三個回題問他：
你妻子是誰？
我從未結婚，也沒有孩子。 作為一個成熟的男人，我與一位羅馬貴族和知識分子 Vittoria Colonna 有著密切的友誼。 由於我沒有孩子，我對我的侄子 Lionardo Buonarroti 和他的兒子們很好，我把我在佛羅倫斯的房子留給了他們。
藝術就是我妻子，我們的孩子就是我的作品
果然是把生命奉獻給藝術的男人呢。
你最喜歡的食物是？
我飲食清淡，經常只麵包。 但是當我住在羅馬時，我的兄弟從佛羅倫斯寄來了芝士、油和其他托斯卡納的產品。
托斯卡納是意大利的大區，佛羅倫斯正是其首府。
我在必須努力工作的時候，會喝點葡萄酒來補充能量。我的品味不是特別精緻。
然後 AI 米高安哲羅給了我一張圖，說：
看看我於《卸下聖體(佛羅倫斯聖殤)》中的樣子。 我看起來像個貪婪和吝嗇的人嗎？
《卸下聖體》中的尼哥底母的樣子是米高安哲羅的自我反映。但我只是問你喜歡吃什麼而已，不用這樣咄咄逼人吧......
你信神嗎？
我的家人常常去教堂，我的哥哥成為了多米尼加修士。 我一直相信我在藝術中描繪的宗教主題。 晚年時，我覺得自己與基督很親近。
從我年輕的時候起，我就創作了許多聖母瑪利亞的圖像。 我曾多次在雕塑和繪畫中描繪過耶穌。 我對他的看法可以從我雕刻和繪畫他的方式中推斷出來。
您在背景中看到的圖像是大教堂內部圓頂的壁畫。 裝飾計劃是由 16 世紀的神父、神學家和人文主義者文森佐·博爾基尼 (Vincenzo Borghini) 提出的。 壁畫由畫家Giorgio Vasari 和 Federico Zuccari 完成
這個AI雖然感覺有點「被動攻擊（Passive Aggressive）」，但確實多認識了這位偉大藝術家的背景。如果大家也有問題，不仿自己也試一下？
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