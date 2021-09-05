「文藝復興三傑」之一的米高安哲羅，大家對他的作品一定有所認識，但對藝術家本人了解又有多深？ 假如他「返生」，你又會問他什麼問題？靠科技或者能實現這個可能。



「AI 米高安哲羅」

「聖母百花的作品（Opera di Santa Maria del Fiore，Opera於意大利文字面意義為作品）」於 1296 年由佛羅倫斯共和國創立，旨在保護和推廣佛羅倫斯大教堂的藝術遺產。另一方面，科技公司 Querlo LLC 通過利用科技和人工智能幫助文化機構和企業進入數碼時代。

「AI 米高安哲羅」正是此公司所作的教育工具，用以幫助人們了解藝術家的生活。這工具旨在提供有關佛羅倫斯大教堂、布魯內萊斯基圓頂和喬托鐘樓的資訊，此外還讓用戶參與修復工作，尤其是正在進行馬賽克修復活動的洗禮堂。這工具由「聖母百花作品」的藝術史學家創建，由大教堂博物館（Museo dell'Opera del Duomo，大教堂作品博物館）館長蒂莫西·維爾東 (Timothy Verdon) 領銜。

( Daniele da Volterra 的米高安哲羅畫像)（Wikimedia Commons）

「AI 米高安哲羅」 背後的想法來源於疫情。維爾東表示，全球的各種旅行禁令對藝術產生了毀滅性的影響，「阻止了人們參觀如像佛羅倫斯這樣的無價之城」：

讓米高安哲羅復活有助於我們縮小這距離，讓虛擬訪客能夠與我們文明中最偉大的靈魂之一互動溝通。 館長維爾東

「AI 米高安哲羅」從對話中學習，不斷增加他的詞彙量和知識。大家可以問他一些問題，看看他怎樣回應。在此編輯選擇了三個回題問他：

你妻子是誰？

我從未結婚，也沒有孩子。 作為一個成熟的男人，我與一位羅馬貴族和知識分子 Vittoria Colonna 有著密切的友誼。 由於我沒有孩子，我對我的侄子 Lionardo Buonarroti 和他的兒子們很好，我把我在佛羅倫斯的房子留給了他們。 AI 米高安哲羅

藝術就是我妻子，我們的孩子就是我的作品

《創世紀》天花濕壁畫平面圖（Wikimedia Commons）

米開朗基羅，西斯廷禮拜堂（Sistine Chapel）中的《創世紀》與《最後的審判》濕壁畫（Wikimedia Commons）

果然是把生命奉獻給藝術的男人呢。

你最喜歡的食物是？

我飲食清淡，經常只麵包。 但是當我住在羅馬時，我的兄弟從佛羅倫斯寄來了芝士、油和其他托斯卡納的產品。 AI 米高安哲羅

托斯卡納是意大利的大區，佛羅倫斯正是其首府。

我在必須努力工作的時候，會喝點葡萄酒來補充能量。我的品味不是特別精緻。 AI 米高安哲羅

然後 AI 米高安哲羅給了我一張圖，說：

看看我於《卸下聖體(佛羅倫斯聖殤)》中的樣子。 我看起來像個貪婪和吝嗇的人嗎？ AI 米高安哲羅

(《卸下聖體》，米高安哲羅，c. 1547–1555)（Wikimedia Commons）

《卸下聖體》中的尼哥底母的樣子是米高安哲羅的自我反映。但我只是問你喜歡吃什麼而已，不用這樣咄咄逼人吧......

你信神嗎？

我的家人常常去教堂，我的哥哥成為了多米尼加修士。 我一直相信我在藝術中描繪的宗教主題。 晚年時，我覺得自己與基督很親近。 AI 米高安哲羅

從我年輕的時候起，我就創作了許多聖母瑪利亞的圖像。 我曾多次在雕塑和繪畫中描繪過耶穌。 我對他的看法可以從我雕刻和繪畫他的方式中推斷出來。 AI 米高安哲羅

您在背景中看到的圖像是大教堂內部圓頂的壁畫。 裝飾計劃是由 16 世紀的神父、神學家和人文主義者文森佐·博爾基尼 (Vincenzo Borghini) 提出的。 壁畫由畫家Giorgio Vasari 和 Federico Zuccari 完成 AI 米高安哲羅

Giorgio Vasari 和 Federico Zuccari完成，位於聖母百花大教堂的《最後審判》（Wikimedia Commons）

這個AI雖然感覺有點「被動攻擊（Passive Aggressive）」，但確實多認識了這位偉大藝術家的背景。如果大家也有問題，不仿自己也試一下？