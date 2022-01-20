土耳其國寶藝術濕拓畫Ebru　藝術家創作出浮在水面上的梵高畫像

繪畫是人類文化中最古老的藝術表現方式之一。自古以來，藝術家不斷嘗試各式各樣的媒介去展示繪畫的魅力，有的透過投擲顏料到畫布上來作畫，有的以手指作畫筆來繪畫。而土耳其藝術家Garip Ay則通過古老的國寶藝術——濕拓畫技術「Ebru」，使其能夠在水面上繪畫，因而全球聞名。

土耳其古老的國寶藝術——Ebru

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據說，Ebru在13世紀起源於中亞，到16世紀傳到土耳其，並在那裡得到完善發展。這種藝術形式也被稱為「濕拓畫」、「紙上大理石紋」，在土耳其仍然很受歡迎，許多畫家利用這種技術創造出令人眼花繚亂的作品，受到收藏家和遊客的高度追捧。

按照聯合國教科文組織（UNESCO）介紹，Ebru是一種創作多彩圖案的土耳其的傳統藝術，做法是將彩色顏料噴灑和塗刷在一盆油性的水中，然後將圖案轉移到紙上。它被稱為大理石紋浮水畫，圖案的設計效果包括花朵、樹葉、裝飾、格子、清真寺和月亮，是用於傳統裝訂藝術的裝飾。從事者利用天然的方法提取天然色素，然後用幾滴牛膽（一種天然酸）加以混合，然後再將顏料噴灑和塗刷到濃縮的液體上，讓顏料漂浮，形成旋轉的圖案。

在2014年，Ebru被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄。

讓古老藝術發揚光大的功臣

Garip Ay在1984年出生於土耳其的錫爾特。他從小就對藝術創作十分著迷。他有非常生動的想像力，並試圖捕捉他在自己內心和外部看到的所有圖像。我在迪亞巴克爾（東南地區首府）的一所美術高中上學，然後來到伊斯坦布爾，既是為了進一步提高我的歐式繪畫技巧，也是為了學習土耳其傳統藝術。

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在米瑪爾西南大學學習土耳其傳統藝術時，Ebru的神奇本質給Ay留下了深刻印象，因此他花了多年時間來提高自己的技術，並探索這種傳統形式中的創新潛力。在這些年裡，他開始關注一個概念，即Ebru的藝術是開放的，就像它的水一樣，是一種變化。這個概念後來被認為是連接土耳其傳統藝術演變成一種全新形式的一步。

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Ay早期的作品是由土耳其人的肖像組成的，包括Yunus Emre、Mimar Sinan、Piri Reis等等。不過，Ay更勇於為古老的技術帶來創新元素，融入西方繪畫元素來創作。在2016年以Ebru方式再現了梵谷的《星空》，真正令Ay備受全球關注，使Ebru一躍世界藝術舞台之上。

假如大家對Garip Ay的作品感興趣，不妨前往其IG、YouTube、網頁了解更多。

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