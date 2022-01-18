街拍日本女子｜溝口良夫：希望傳達女性激情和微妙性感

我是從什麼時候開始覺得女人和螢火蟲一樣的？當螢火蟲從我的視線裡消失了，才注意到名為女人的不可知生物，正紛紛爬行或飛舞。
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第27屆準太陽賞得獎者溝口良夫的首部攝影集《ホタル（螢火蟲）》，由80年代到2000年初在日本各地拍攝的女性肖像組成──在海灘上奔跑的女孩、在商店街身著和服的婦人、挑釁地抬起腿的女人，或回眸、或側著臉、或牢牢看向鏡頭。書中幾乎沒有裸體，但隱約的一絲情色感，攪和一抹純真，共同譜出了複雜而片段的日本女性形象。
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「而當青春的甜美蜜汁從我身上消失後，我拿著相機作為螢火蟲勺，決定要捕捉新的螢火蟲。就這樣，拍攝螢火蟲至今已35年。」他在後記中寫道，「我希望能傳達出女性所擁有的激情和微妙的性感。」
日本攝影師溝口良夫，出生於東京都八王子市，1970年開始自發攝影，為攝影團體「獏」的成員。1990年憑藉《ホタル》獲得準太陽賞，2017年出版第二本作品集《草匂う日々》。
（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）
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