日本歷史｜大阪曾為日本古都　考古發掘難致60年前才發現遺址

大阪歷史博物館位於大阪市中央區，在這裡我們可以看到與實物尺寸一致的展品以及珍貴的資料。從古代宮殿難波宮、中世和近世的「水都」，到大正末期至二戰前的工商業城市「大大阪」的城市風貌，涵蓋了各個時代。



大阪曾是日本的都城

大阪是西日本最大的城市，人口數量僅次於東京與橫濱，位居全國第三。進入戰國時期之後，大阪曾數次成為重大歷史事件的舞臺，如豐臣秀吉建造大阪城，「大阪之役」（1614-1615年間江戶幕府消滅豐臣家的戰爭）等等。然而鮮為人知的是，在平安京（794-1868年日本的首都，今京都市中心地區）以前，大阪曾經是日本的古都。

大阪古稱「Naniwa」，漢字寫作「難波」「浪速」「浪花」等。這表明此地曾是一處水上要塞。北面是琵琶湖的湖水經過京都流過來的澱川，南面是源自奈良盆地的大和川的河口區。澱川和大和川的河口區將上町臺地（從大阪城向南延伸的丘陵地帶）夾在中間。大阪灣沿岸的難波津是日本古代最重要的港口，相傳遣隋使和遣唐使就是從這裡揚帆起航的。

在大阪府唯一一處世界遺產「百舌鳥和古市古墳群」中，最大的古墳是仁德天皇陵（大山古墳，位於堺市堺區），第二大古墳是其父的應神天皇陵（譽田御廟山古墳，位於羽曳野市）。據傳，這兩位天皇將宮殿建在了大阪市內。

從飛鳥時代至奈良時代約150年間，古代宮殿難波宮就建在如今大阪城的西南一帶。645年（大化元年）皇居落成，難波宮成為「大化革新」的舞臺。之後，大阪被定為「副都」，再次發揮都城的功能。794年（延曆13年）平安京完工，京都正式成為日本的首都，難波宮就此完成使命。因難波宮遺址被廢棄，其準確位置曾長期不為人知。距今僅60年前，即1961年（昭和36年），考古發掘才最終證實了難波宮的存在。因為這些原因，大阪作為「古都」的印象比較薄弱，但這座城市悠久的歷史並不遜色於京都和奈良。

如今，以難波宮遺址公園為中心的「難波宮遺址及法圓阪遺址」已被指定為國家歷史文化古跡。大阪歷史博物館建於這處遺址的一角。從難波宮時代到作為商業和文化中心的江戶時代，從被稱為「東洋第一工商業城市」的大正後期到二戰前，參觀者可以在這家人氣頗高的博物館裡，通過做工精細的場景模型來回顧大阪的歷史。

點圖看看大阪歷史博物館內難波宮場景模型的圖片▼▼▼

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難波宮遺址直至二戰後才重見天日

進入大阪歷史博物館之後，先在一樓的大廳搭乘電梯直達十樓，然後再由上而下乘電動扶梯，逐層追溯大阪從古至今的歷史軌跡。參觀路線分為兩種：進行詳細參觀的「周遊路線」，以及在一個小時之內了解大阪歷史概況的「重點路線」，如此劃分有利於遊客將大阪歷史博物館納入大阪城的參觀計畫。

第十樓展示的是難波宮時代的歷史，遊客在這裡可以穿越到744年（天平16年）的後期難波宮大極殿。在這間巨大的房間中，佇立著與實物尺寸相同的朱漆圓柱，屋頂是精美的斗拱造型，官員蠟像站在這裡迎接四方來客。東北面的牆壁下方安裝了玻璃窗，在此可以俯視歷史上大極殿所在的難波宮遺址公園。

如今，孝德天皇定都的前期難波宮和聖武天皇建造的後期難波宮總稱為難波宮。645年（大化元年），中大兄王子和中臣鐮足消滅蘇我氏，擁立孝德天皇，遷都難波宮，推進「大化革新」。

十年後，孝德天皇駕崩，首都再次回遷至奈良的飛鳥。不過，天武天皇設立了複都制（一個國家設置兩個以上首都的制度），同時將難波宮也定為都城。到了奈良時代，聖武天皇將難波宮設為副都，並重建了被燒毀的宮殿。自744年開始約一年間，將皇居設於難波宮之中。

雖然《日本書紀》（成書於720年）等古籍記載了難波宮的歷史變遷，但因前期難波宮被燒毀，後期的建築物又被移建至長岡京，所以難波宮的準確位置長期以來一直是一個謎團。到了大正時代，終於在法圓阪發現了幾件奈良時代的文物，但是這一帶建有陸軍的相關設施，因此考古勘探難以進展。

二戰以後，曾關注該地區的大阪市立大學原教授山根德太郎等人在事先調查階段發現了鴟尾（古代宮殿等重要建築物屋脊兩端的一種裝飾物——譯注）。1954年（昭和29年），當地正式開啟考古發掘工作。起初，因為地點位於市中心，所以發掘工作難以進行，而山根提出的假說也受到了學術界的質疑。到1961年，大極殿遺址才得以重見天日。

除了前期和後期的難波宮復原模型之外，大阪歷史博物館還展出了石器、瓦片、鴟尾的複製品等出土文物，同時介紹了如今被譽為「日本的施裡曼」的山根博士的功績。參觀者在這裡可以親身感受到這座籠罩在迷霧中約1200年的宮殿的氛圍。

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從戰國時期開始，大阪重新成為重要的歷史舞臺

第9樓展示的是中世「大阪本願寺時代」和近世「天下廚房時代」的歷史。搭乘電動扶梯下行時，參觀者可以通過樓梯平臺的玻璃窗望見大阪城所在的高地。進入展廳後，首先看到的是淨土真宗大本山大阪（石山）本願寺的模型，戰國時代大阪城所在的高地就位於這座寺廟的境內。1496年（明應5年），本願寺第八世法主蓮如建造了這座本願寺，1532年（天文1年）成為淨土真宗的大本山。從那時候開始，「大阪」這一地名開始廣泛使用。

石山本願寺所在地不僅靠近京都，而且還是一個水運便利的地方。因此，意欲往西擴張的織田信長準備奪取石山本願寺並在當地建城。本願寺方面寸土不讓，由此開始了長達10年的「石山合戰」（1570-1580年）。本願寺離開大阪遷至京都後，織田信長在「本能寺之變」中兵敗身殞，最後建造大阪城的是豐臣秀吉。

豐臣秀吉於1583年（天正11年）動工建造大阪城。隨後豐臣不斷進行城區擴建，由此奠定了延續至今的大阪城區規劃的基礎。雖然大阪城在「大阪夏之陣」（1615年）中成為戰場，但後來德川幕府重新興建了大阪城和城下町，將這裡劃為直轄區域（將軍領地）。除了在城中四處修建河渠之外，幕府還開通了往返於江戶和大阪之間的「菱垣廻船」（船舷兩側有木質菱形護欄的商用運輸船）以及「北前船」（江戶時代至明治時代，一種在日本海航行的貨物買賣船隻）的航線。由此，大阪的水運業蒸蒸日上，當地成了日本工商業的中心。由於來自全國各地的貢米都在此處匯集，1730年（享保15年）成立了可用白米換錢的堂島米會所。在河流溝渠沿岸，各藩的糧庫櫛比鱗次。大阪逐漸被稱為「天下廚房」，人形淨琉璃和歌舞伎等市民文化得到充分發展，位於道頓堀的「角之芝居」等小劇場熱鬧非凡。

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人口超過東京的「大大阪時代」

1868年（慶應4年），日本改元明治，明治政府設立大阪府。「大阪」這一寫法逐漸得到普及。明治以後，大阪發展為以紡織業為主的工業城市，仿效工業革命的發源地曼徹斯特，被冠以「東洋的曼徹斯特」之稱。第7樓展示的是近現代「大大阪時代」的歷史。常設展到此結束。

大阪的工商業迅速發展，受1923年（大正12年）關東大地震的影響，東京和橫濱的人口又大量流入大阪，因此大阪市的人口激增。大正時代末期，市區擴建後人口達到211萬人，超過東京，成為日本人口數量最多的城市。同時，御堂筋（大阪市中心的南北向幹道）擴建，街道的地下又開通了市營地鐵，在心齋橋逛街（簡稱「心逛」）成為一種流行現象。這一時代被稱為「大大阪時代」，二戰前人口達到330萬，超過了現在的人口數。

在二戰期間，大阪化為一片廢墟。經過驚人的戰後復興，大阪於1970年（昭和45年）舉辦了大阪世界博覽會，可謂日本戰後經濟高速增長的象徵。時隔55年，大阪將再次舉辦世博會，即「2025年日本國際博覽會」（簡稱：大阪-關西世博會）,這座城市正在得到國際社會的廣泛關注。借此時機，我們不妨去大阪歷史博物館追尋一番「Osaka」這座城市的歷史軌跡。

大阪歷史博物館

地址：大阪市中央區大手前4-1-32

開放時間：上午9:30-下午5:00（提前半小時停止入館）

閉館日：星期二、12月28日-1月4日

常設展門票：成人600日圓，高中生及大學生400日圓，國中生以下免費 ※有團體優惠價交通：Osaka Metro谷町線、中央線谷町四丁目站下車後，徒步約3分鐘

為了防止新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染疫情擴大﹐營業日期和時間有可能變更﹐詳情請確認官方網站。



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