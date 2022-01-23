大阪通天閣三層高透明滑梯4月開幕　3樓滑落只需10秒必入旅遊清單

日本旅遊景點不斷發展及開拓，不只東京的新宿、東京車站周邊，大阪也有新的再開發計劃！除此之外，經典景點「通天閣」將有令人吃驚的新設施——三層樓高的溜滑梯！究竟是怎麼回事呢？快點一起來看看吧！



梅田與JR大阪車站周邊開發計劃

梅田車站與JR大阪車站被很多旅客認為是「超高難度的迷宮」。JR大阪站是在西日本中最大的車站，有5個出口連接各種出口與地下街，而地下街又通往地下鐵的梅田站、東梅田站、西梅田站，以及阪急電鐵、阪神電鐵的大阪梅田車站，單是看文字也讓你眼花撩亂了！站在車站中，面對匆匆走過的人們真的會感到迷茫。

不過，或許將來大家來往梅田車站與JR大阪車站時會變得更方便一點。阪急阪神控股株式會社正在進行大阪梅田車站周邊大規模的再開發計劃，包括重建已經開業約70年的「大阪新阪急飯店」、「阪急三番街」及「阪急Terminal Building」(ターミナルビル)，還有建設空中平台連接起梅田站及JR大阪車站西側的商業設施，使得梅田車站一帶會有一番新氣象。整個計劃預期在2030年完成，讓我們引頸以待吧！

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通天閣建3樓高的瀡滑梯「TOWER SLIDER」

雖然梅田車站的再開發還要等很久，但大阪還有一個著名景點會翻新，那就是通天閣了！通天閣是一個高100米的瞭望塔，在1912年建成第一代時可謂空前絕後的盛大建設，成為了大阪的精神象徵。現在，通天閣的高度雖然被很多建築超越，但連同周邊以串炸及居酒屋聞名的美食區，仍是很多遊客到訪的景點。

如果覺得只是觀賞景色太無聊的話，那麼通天閣這個刺激滿分的新設施一定適合你！「TOWER SLIDER」是一道全長60米的滑梯連接通天閣3樓的中間展望台與地下一樓的出口。從3樓滑下去，經歷一個半的迴旋，只要10秒便可到達出口，想想那速度也覺得心驚膽跳！管狀的滑梯會用透明的隔熱聚碳酸酯質材製作，所以在滑下去時還可往上看到通天閣的景色，不過可能到時候過程太快，大家已經可沒時間慢慢欣賞就是了。

「TOWER SLIDER」在去年9月已經開始動工，預期會在2022年4月左右開幕，喜愛挑戰自己的朋友一定要來把它列入旅遊清單了！

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