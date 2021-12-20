在關西方面最有名的神社大城是京都，但筆者也相當推薦一些位於大阪內的小巧神社，這次就要介紹給大家近年在日本年輕女孩之間相當有人氣的布忍神社，而他之所以人氣的原因，並不是甚麼可愛的御守或是繪馬，而是一針見血的戀愛詩籤！



大阪特色戀愛神社推薦「布忍神社」

日本的神社很多，多到可說是「競爭十分激烈」，若是身為一家神社卻沒甚麼特色，那可能就會被大家給遺忘了呢！而大阪這家小小神社「布忍神社」就靠著他獨特的詩籤而闖出了自己的名號，也讓他變得小有知名度，也是大阪女子假日會去試著嘗鮮的觀光地點。

布忍神社有無數女生專程上門拜訪，到底有什麼吸引著她們呢？（點撃圖片揭開真相）

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布忍神社如何前往？

布忍神社位於大阪府的松原市，目前為止還是一個一般觀光客不太會到的地方，而交通除了開車前往之外，還能由大阪的天王寺搭乘近鐵南大阪線到布忍站，再徒步走約五分鐘左右即可到達神社。

除了特色戀愛籤解，布忍神社還能祈求什麼？

布忍神社除了可為生病的人除厄並祈求其早日康復、更有許多參拜者是前來祈求商業繁榮與交通安全的。

而為什麼這個神社會在日本女孩間的ＳＮＳ中有著相當高的人氣呢？原因是「獨特的戀愛籤詩」。神社中的籤詩分為一般籤詩與戀愛籤詩，大部分的神社籤詩會的內容大約是神明給參拜者的委婉指點，或許是在戀情上要多些努力讓對方感受到啊、亦或是彼此有些不適合所以接下來的路可能會不大順利等等的。

而布忍神社的籤詩則是： 「和那個女人分手」、「想結婚想結婚想結婚想結婚想結婚想結婚」、「隨時做好被挑中的準備、隨時做好被丟下的準備」、「就算這樣也想愛你」等等。 簡單直白又電波的風格讓人不需去猜測，也較不會誤會或是有看不懂籤詩的問題產生。

儘管有些籤詩看了之後心也跟著涼了一半、但也有很多人認為在這怎樣都看不清的戀愛中就是需要被狠狠刺一刀才能清醒啊！

大阪布忍神社



■ 地址：580-0025大阪府松原市北新町2-4-11



整體而言布忍神社並不大，若想要仔細品嘗神社的韻味，加上參拜總共大約一小時就相當足夠了。因此，若是你對這樣的籤詩有興趣的話、未來歡迎隨時到布忍神社挑戰！

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