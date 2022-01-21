農曆新年2022︱6大新年好去處　本地與海外藝術作品展迎接虎年

虎年將至，今年多個新年藝文活動與大家笑迎新年，藝文編輯團隊將為大家介紹幾個新年假期好去處，讓大家過一個具藝文氣息的農曆新年！



《花花貓新春甜蜜遊園》

著名本地繪本作家John Ho筆下的肉肉熊與花花貓於2022年的農曆新年重遊首次相約的屯門，在這個充滿愛和回憶的地方將愛意傳遞給所有人。花花貓將首度擔任佈置主角，她更將首次穿上可愛小老虎的裝扮，化身成五米高的「招福花花貓」坐落於廣場中庭，而花花貓的肉球亦變成充滿愛的心心手，與身後的540吋超巨型LED大電視的驚喜影片互動。

【活動詳情】

名稱：《花花貓新春甜蜜遊園》

地點：屯門市廣場

日期：即日起至2月15日

費用： 免費



《水墨「型」虎年世一》展覽

書法與水墨畫是中國傳統工藝，為迎接虎年，香港著名書法家徐沛之將以一系列潮語揮春墨寶，與大型立體裝置融成一體，透過富有意的表達、輕鬆引起共鳴的方式，將虎嘯山林的霸氣意象生動呈現，向公眾展示水墨之靈動美。由即日起至2月20日，作品展將於兩個商場舉辦的大型新年活動《水墨「型」虎年世一》，希望以新舊元素結合，打造文青古風場景，感受新舊文化的共融。徐沛之老師更為今次展覽設計了「虎年世一」賀年書法口罩，把虎年的活潑生氣廣傳開去！

藝術家簡介︱徐沛之老師的畫作着重講故事的元素，多由個人角度出發,並充滿傳統中國藝術特色的宛轉和含蓄，他師隨翟仕堯教授及王冬齡教授習書，更屢獲全國書法大獎，作品入選全國及國際書法展，獲香港當代藝術獎 2012「青年藝術家獎」。他的作品為香港藝術館、英國牛津大學阿什莫林藝術與考古博物館及私人收藏。

【活動詳情】

名稱：《水墨「型」虎年世一》展覽

日期：即日起至 2 月 20 日

時間：早上 10 時至晚上 10 時

地點：荃灣千色匯 I 期 1 樓及 2 樓、元朗千色匯地下大堂

費用： 免費



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《藝遊利園 盛花迎福》

銅鑼灣利園區《藝遊利園 盛花迎福》邀請了當代藝術家洪易帶來一系列吉祥靈獸雕塑和香港人拜年，每隻靈獸七彩繽紛、長相可愛，當中更有全球首度曝光的虎年主角「臥虎常隆」！與此同時，利園區亦邀請了本地紙藝設計單位STICKYLINE設計巨型紙雕揮春、以及聯乘香港中文大學文物館呈獻的《壬寅說虎慶新春》文化活動等，與大家迎春接福。同場設有新春市集，20多間手作小店將於活動期間輪流進駐。

【活動詳情】

名稱：利園區《藝遊利園 盛花迎福》

日期：即日起至2022年2月15日

時間：上午11時至晚上9時#

地點：希慎廣場1樓中庭、希慎廣場地下（近啟超道方向）及希慎道利園一期地面（利舞臺廣場地下裝置將於2022年1月16日至2月15日開放）

費用： 免費

＃實際活動時間或因配合其他活動而延遲，或因天氣或其他關係而變動，請留意場內告示或向禮賓部查詢。



《The ONE x 肥蛙工廠‧新春園遊會》

於Instagram坐擁15萬高人氣本地人氣插畫師蛙姐（Mandies Kwok），由她創作的卡通人物「肥蛙」萌度爆燈。今個農曆新年，蛙姐夥拍商場推出全港首個以肥蛙為主題新春園遊會。場景以港人熟悉的傳統年宵攤檔作藍本，細緻還原籃球場波地、創意度十足的攤檔招牌、年宵裡氫氣球突然飄上天空的常見畫面等，整個場景亦選用鮮豔粉色及和風系佈置，打造成集打卡購物於一身的新春園遊會。

【活動詳情】

名稱：The ONE x 肥蛙工廠‧新春園遊會

日期：即日起至2月20日

時間：中午12時至晚上9時#

地點：The ONE UG2中庭

費用：免費

#活動開放以The ONE社交平台/場內公布為準。



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《 LCX x RiCO新春音樂農莊》

踏入2022壬寅虎年，韓國人氣插畫家RiCO作品將登陸香港，為大家帶來新成員萌萌金虎，向廣大市民拜年賀新春！由即日起於新春農莊裡將齊集蘋果、菠蘿、蜜柑、蘑菇、蘿蔔兔等蔬果和小動物，一同舉辦盛大的音樂聚會迎接萌萌金虎，還帶初來報到的金虎到RiCO村許願樹體驗吉祥的氣氛，為大家送上新年祝福！

藝術家簡介︱RiCO是由獲譽為「周邊女王」的韓國知名原創插畫師RiCO根據自己所創造的同名角色，自面世以來以快樂純真的少女形象、明亮鮮豔的色彩和標誌性的粉藍色笑臉吸引無數粉絲，為大家帶來滿滿的快樂能量。RiCO多年來推出宇宙、海洋和海島音樂節等眾多系列的作品，當中包括小動物、植物和非生物的角色，共同支撐起一個充滿天馬行空想像力和童話般奇趣浪漫的世界觀。品牌開發的產品遍及文具、家居用品和生活數碼產品，並曾與多位藝術家及知名品牌合作，從而向更多人傳遞積極向上的生活態度。

Instagram：www.instagram.com/recorder_fac/

【活動詳情】

名稱：《 LCX x RiCO新春音樂農莊》

日期：即日起至2月15日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 正門 及 LCX Xplus 對出位置

費用：免費



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《年輪無疆 獅王無用》

GrowthRing&Supply聯手姜氏金龍醒獅團由即日起舉辦《年輪無疆 獅王無用》潮獅展覽，傳揚醒獅此傳統藝術。按照傳統「獅王」極為珍貴，是醒獅業界對出色醒獅團所贈送的禮物，代表着業界的認同與讚揚，故此「獅王」只作坐館之用，是次展覽能一次欣賞到多個不同的「獅王」獅頭，讓大眾欣賞到獅頭多年來的演變，而獅子一直被視為祥瑞及避邪的神獸，因此舞獅亦具驅逐瘟疫之意，冀以潮獅展覽為市民於新春期間送上祝福！

【活動詳情】

名稱：《年輪無疆 獅王無用》展覽

日期： 即日起至2月15日

時間： 12:00pm - 9pm

地點： 香港銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖

費用： 免費

