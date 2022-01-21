加菲貓聯乘Plastic Thing肥嘟嘟畫展　「逼爆畫框」笑迎虎年

農曆新年將至，Garfield加菲貓將與本港人氣插畫師、Plastic Thing主理人葉欣筆下的為食妹聯乘合作，於「海港城．美術館」舉辦Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」，與大家笑看同樣愛吃、愛睡、愛玩又有大肚腩的人與貓的有趣日常，一同開心迎虎年！



Garfield自1978年推出至今，已有逾40年歷史，時至今日擁有無數粉絲，是許多人成長的重要夥伴，角色曾推出的漫畫、卡通、電影作品等都深受大人及小朋友歡迎。而葉欣在2013年創立的Plastic Thing，於網絡社交平台一直擁有極高人氣，經常被網民瘋狂轉載分享，由一開始的插畫作品，到後期推出的動畫短片，都獲得很高的瀏覽量。

「加菲貓和為食妹有很多共同點，我本身很喜歡看關於貓貓的MEME圖，這次系列作品亦有參考這些元素。」

葉欣表示，為食妹這角色融入了自己日常生活的特點和想法，很多內容或多或少是自己生活的投射。而今次與Garfield的合作回歸基本，在平常她常用的電腦繪圖創作外，為了讓訪客在展場有別於線上的體驗，這次她加入更多以手繪形式的創作跟大家交流，讓大家親眼看到與她平時創作不一樣的細膩手繪風格。她表示經常用插畫敘述她對生活日常的觀察，今次的畫作亦會貫徹其幽默「貼地」的風格，再配合Garfield的特質，碰撞出強大的化學作用，使人忍不住一再觀看。

Garfield x 為食妹毛公仔（80cm高）(圖片由「海港城．美術館」提供)

Garfield x Plastic Thing 「GARFATTY BELLY LAUGHS」描述貓和人類有趣的相處點滴，有些更是參考經典漫畫《Garfield》的情節。訪客可在場內欣賞到葉欣具標誌性及搶眼的彩色畫作，此外更有插畫家親手繪畫之作品。另外，多幅「重量級」作品亦將特別以「逼爆畫框」的獨特方式呈現，更顯玩味。

「GARFATTY BELLY LAUGHS」Garfatty Figure(圖片由「海港城．美術館」提供)

此外，Plastic Thing主理人葉欣特別設計了一套12款Garfield x Plastic Thing 的Whatsapp 圖貼。除了有日常用語或令人會心微笑的主題外，還設計了虎虎生威、新年快樂等新春主題的圖貼，讓大家可於任何時候都可使用，可愛有趣的圖案更為日常生活帶來歡樂，讀者可按此免費下載。

(圖片由「海港城．美術館」提供)

【4大系列畫作簡介】

帆布畫系列

將無限的想像化成為食妹與Garfield的趣味互動，輔以簡單文字，以發揮令人快樂起來的力量，當領略到畫作含意，無不噗哧一笑。作品中亦有Garfield好友Odie的身影，一起與為食妹玩得盡興。

(圖片由「海港城．美術館」提供)

生活樂趣插畫系列

共有12幅小插畫的全新系列，每一張都描繪著一個簡單的人貓互動故事，當中有誇張擬人的搞笑動作，也有能引起貓奴共鳴的生活日常，畫作細小但威力無窮。除了兩位主角，為食妹的好朋友Puffy都會亮相其中。

(圖片由「海港城．美術館」提供)

「逼爆畫框」系列

為了突顯Garfield與為食妹的「份量」，部份作品使用獨特的呈現方法，打破畫框規限，任由肥嘟嘟的身軀凸出邊框，畫作即時有由平面變成立體的錯覺，創意十足，是絕對能夠引人發笑的作品系列。

(圖片由「海港城．美術館」提供)

手繪作品

說到插畫，相信不少人都會對手繪作品感興趣，葉欣親手繪畫的Garfield與為食妹和平日電腦繪圖會有何不同呢？大家可親臨現場感受作品的力量。

【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」

日期：2022年1月20日至2月15日

地點：「海港城・美術館」(海洋中心二階207號舖)

時間：11am - 8pm

*入場將實施特別安排，可於whateversmile 網站預約入場，現場亦提供少量排隊名額。

