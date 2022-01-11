許劍豪個展《浮光》：⾯對暗潮洶湧　疫情下該如何⾃處？

「光」與「⽔」是大自然最多變的元素，藝術家許劍豪以此為題材，推出最新個人展覽《浮光》，以一系列場景帶出人們如何迎接每天的變遷和挑戰。



許劍豪的作品糅合東⻄⽅繪畫的元素，透過油畫建構出⼀系列虛實結合的寓意式場景，以⼈物與⾃然的互動關係，在充滿不確定性的環境中探索和尋覓，既抒發個⼈內⼼寫照，也是反映現實世界的縮影。

「 浮光」是形容⼀種於物件上閃爍不定的反射光線，比喻⼀些美麗奪⽬，但變幻不定、稍縱即逝的⼈和事。本系列作品以此及⽔作為主要創作元素，兩者均是既引⼈入勝也是難以掌握。運⽤不同的場景、天氣、光線和⽔的形態等來比喻各種⽣活狀況，⼈物則是每天學習應對⽣活的⾓⾊。當我們⾯對著每天的變遷和挑戰時，如何能作出適當的抉擇和解決⽅法呢？─許劍豪

「光」與「⽔」，於是次創作中呈現⾃然環境變幻莫測的狀態，此刻平靜澄澈的藍綠⾊⽔⾯波光粼粼，暗淵卻湍流不定。在疫情蔓延的時代，⾯對暗潮洶湧⽽瞬息萬變的⽣活，我們該如何⾃處。畫中⼈或躊躇不定，或與海繾綣，觀察和尋找的過程雖迂迴曲折，但亦成為⽣命的動⼒。順承⾃然及⽣命歷程，期待觀者從中品味那潮汐消退後所迎來的澄澈風景。

【藝術家簡介】許劍豪，⼀九⼋⼀年⽣於香港，於⼆零零七年完成倫敦中央聖⾺丁學院藝術⽂憑課程， 並於⼆零⼀⼀年獲澳洲皇家墨爾本理⼯⼤學頒授藝術⽂學學位。許⽒以油畫和素描為主要創作媒介， 作品帶有古典東⻄⽅繪畫的元素。創作以寓意式的⼿法和虛構的場境， 來表達現實⽣活中⼈性和不同的際遇， 並試圖探索⼈與環境之間並存的微妙關係。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：許劍豪個人展覽《浮光》

日期：即⽇⾄ 1 ⽉ 30 ⽇（星期⼆⾄⽇ 中午 12 時 - 下午 7 時）

地點：⾹港中環荷李活道 10 號 3 座 202 室Touch Galler

費用：全免



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