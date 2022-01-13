大英博物館推國寶級畫家William Turner NFT　極稀有版只售4萬元

大英博物館早前與法國公司LaCollection.io 合作推出館藏葛飾北齋NFT，最近館方再與這間法國公司合作推出第二批館藏NFT，出售有「英國國寶藝術家」和「光之畫家」美譽的18世紀著名畫家William Turner的NFT作品。



這次出售20 幅館藏William Turner畫作NFT，來自於 1958 年去世的佳士得前主席Robert Wylie Lloyd遺贈給博物館的藏品。Robert 遺願這位 18 世紀被稱為「光之畫家」的藝術家作品只能在 2 月或應特殊要才展出兩週，而且絕不能向外借出。當中包括水彩畫《羅馬鬥獸場》（約 1820 年）和《月光下的盧塞恩》（1843 年）。

Joseph Mallord William Turner, A Storm (Shipwreck, 1823) (大英博物館)

Joseph Mallord William Turner, The Colosseum, Rome (1920)(大英博物館)

Joseph Mallord William Turner（1775 – 1851） 是英國浪漫主義藝術家。因他後期作品把水彩畫的技法運用到油畫創作中來，描繪出光線和大氣的一迅即逝的效果，故又被稱為「光之畫家」。他的作品對後期的印象派繪畫發展有相當大的影響，尤其是莫奈曾經相當仔細地研究過他的技法。在18世紀歷史畫為主流的畫壇上，其作品並不受重視，但在現代則公認他是非常偉大的風景畫家。

這批Turner NFT 的藏品分為三類，分別是9件極稀有版（兩個版本，其中一個將由大英博物館保留）、7件超稀有版（十個版本，其中一個將由大英博物館保留）、4件開放版（在 48 小時內最多售出 99 個版本）。開放版 NFT 的起價為 799 歐元（約7000港元），極稀有版的起價為 4,999 歐元（約4.4萬港元）。而為了推動建立館方的NFT社群，第一批極稀有版和開放版 NFT 將專門提供給之前購買了葛飾北齋NFT 的買家。

大英博物館早前推出館藏日本浮世繪大師葛飾北齋的NFT，這批NFT每次轉售館方都可獲得版稅收益。館方表示據與 LaCollection 合作條款，這次Turner NFT交易可獲版稅收益將會保密。

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2021年全球多個博物館或著名藝廊都開拓NFT市場，例如英國曼徹斯特的惠特沃斯畫廊、俄羅斯聖彼得堡的艾爾米塔甚博物館、意大利烏菲茲美術館都為其館藏推出NFT作品。它們以出售NFT收益彌補因疫情造成的經濟損失外，也希望藉這個新興藝術市場，吸引更多年輕人認識藝術。

其他Turner館藏可參考官方網頁。

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