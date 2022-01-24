只准嫖妓、健身不准睇戲賞畫　荷防疫政策捱轟博物館轉型GYM房

博物館因為疫情被政府勒令停業，要轉型做修甲店、健身室。

香港讀者當然知道以上所指的並非香港情況，因為這些修甲店和健身室亦屬本港防疫條例下表列處所需要關閉，但荷蘭就不一樣了，當地政府容許健身室、美容院和妓院重從開放，但文化場所卻仍然關閉，結果一群藝術家領頭為荷蘭各地大約70家博物館變身健身室、美容院和理髮店。



為抗議荷蘭政府不合理防疫政策，當地藝術家帶頭為關閉的博物館「轉型」(AP)

本月19日，由荷蘭喜劇演員Diederik Ebbinge 和 Sanne Wallis de Vries 發起，名為Theatre Hairdresser的惡搞計劃，將荷蘭各地大約70家博物館變身健身室、美容院和理髮店，發起人表示政府就新冠疫情對整個荷蘭的文化場所限制極為荒謬。

由於感染 Omicron 變種病毒人數在荷蘭激增，該國於 12 月進入全面封鎖狀態；本月早些時候，政府放鬆部份措施，重新開放了非必需品商店以及健身室、理髮店和妓院，但博物館、戲院和劇院仍然關閉。Theatre Hairdresser發起人表示，他們不明白為什麼文化場所仍然關閉，而一些商店卻被允許營業。

在Theatre Hairdresser計劃下，位於阿姆斯特丹的梵高博物館在當日被改造成理髮美容院，理髮師 Ferry Seksie 修剪鬍鬚價格為 19 歐元（約170港元），而修甲價格為 30 歐元（約260港元）。

「通過這次倡議，我們提請當局關注文化產業所面臨的嚴峻形勢，敦促盡快重新開放博物館。我們知道博物館是安全的，我們想向所有人展示它。」梵高博物館網站上的一份聲明說。博物館在其Instagram 上表示，遊客「不僅可以觀看展覽，還可以理髮和上瑜伽課。」

Ebbinge 和 De Vries 在一份在線聲明中說：「我們很高興這一次性行動找到了一種方法，以一種有趣的方式並按照規則來引起人們對文化領域嚴峻形勢關注。」

為抗議荷蘭政府不合理防疫政策，當地藝術家帶頭為關閉的博物館「轉型」(The Van Gogh Museum )

一些荷蘭城市的市長表示會禁止這次惡搞抗議活動，並強調不應違反防疫政策。荷蘭文化部長Gunay Uslu在推特上表示：「文化部門正在以一種創造性的方式引起人們對他們處境的關注……我理解求助的呼聲，但社會必須逐步開放，文化是我們議程的重中之重。」

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