冬宮博物館拍賣鎮館之寶NFT　5幅名畫包括達文西、梵谷作品

在藝術收藏的世界中,有些藝術品不只價值連城,還因其罕有和是鎮館之寶,而成為博物館珍藏,有錢也買不到。可是,近日俄羅斯聖彼德堡冬宮內的The State Hermitage Museum卻把握著最新的藝術潮流,為5幅館藏名畫推出NFT(非同質化代幣)數位藝術藏品,讓收藏家也可以用數碼方式收藏一眾鎮館之寶。



The State Hermitage Museum(Wikimedia Commons)

此次拍賣被稱為「獲取冬宮藏品的嶄新形式」,亦被視為推動博物館在數字化影響力的嘗試,展示數字化作為藝術收藏中的重要性。5幅拍賣NFT的藝術家陣容絕對重量級,包括達文西(1452-1519)《The Madonna and Child (The Litta Madonna) 》、列奧納多(1477-1510)《Judith》、梵高(1853-1890)《 Lilac Bush》、莫奈(1840-1926)《 Corner of the Garden at Montgeron》、瓦西里·康定斯基(1866-1944)《Composition VI》。

館方將把每幅名畫製作兩枚NFT,預料為高清jpg格式,每枚NFT都會附有館長Mikhail Piotrovsky的簽名及簽署時間,一枚由博物館收藏,將於本年秋季的NFT專題展覽中亮相,另一枚則於今天起公開拍賣。雖然所有銷售收益將捐給冬宮博物館,但館長表示不會視NFT為賺錢渠道,但需要嘗試和研究NFT,他認為NFT讓大家更容易獲得奢侈品之餘,同時又是獨一無二:

「新技術,特別是區塊鏈,為藝術市場的發展翻開了新的篇章,由所有權和對所有權的保障來主導。」

俄羅斯最近正就加密貨幣立法,限制了使用數字數碼資產作為貨幣,館方公告表示已諮詢俄羅斯律師事務所,以讓這次發行符合俄羅斯法規。

達文西《 The Madonna and Child (The Litta Madonna)》(Wikimedia Commons)

梵高《 Lilac Bush 》(Wikimedia Commons)

冬宮博物館建於18世紀中葉,與英國大英博物館、美國大都會博物館、法國羅浮宮並稱為世界四大博物館。館藏300多萬件藝術品,當中包括達文西十大經典名作之二:《The Litta Madonna》和《Madonna Benoi》。

而冬宮博物館並不是第一家為其館藏藝術品製作 NFT 的世界級博物館。此外,佛羅倫薩的烏菲茲美術館以 17 萬美元的價格出售了一幅米開朗基羅畫作的 NFT。他們這樣做是為了彌補因疫情造成的經濟損失。烏菲茲美術館表示,它還計劃發行提香、拉斐爾、波提切利和卡拉瓦喬收藏的作品的 NFT。

【拍賣資訊】

平台:binance NFT

拍賣日期:31/8/2021-7/9/2021



列奧納多《Judith》( dbpedia.org)

莫奈《 Corner of the Garden at Montgeron》(Wikimedia Commons)

康定斯基《Composition VI》(Wikimedia Commons)

