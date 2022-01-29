Netflix《我們都無法成為大人》的圓山町｜還是日本｜湯禎兆專欄

Netflix最近的主打日本電影《我們都無法成為大人》（21），不少人都覺得差強人意，我倒認為大家難免偏心——說到底森山未來及伊藤莎莉不是菅田將暉及有村架純，此片即使旨趣與《花束般的戀愛》大同小異，出來的受歡迎程度肯定不可同日而語。

文：湯禎兆



事實上，此片的文青風較《花束般的戀愛》更徹底，由WAVE開始到出走他鄉，只不過觀眾總是愛挑自己喜歡的演員看的，反應迥異也早應心中有數。

我反而對當中的主場景之一澀谷的圓山町深感興趣，事實上一直是日本次文化中的異域。

圓山町正是著名的日本東電OL殺人事件背景場所，後來桐野夏生的《異常》便以此為藍本，原來的新聞是九七年春天，一位名校慶應大學畢業且於一流企業東京電力上班的女主管渡邊泰子，被人在廉價公寓殺死，經調查後發現她高級上班族與妓女的身份，並行時間長達六年，因此在日本社會造成極大哄動。

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小說借一宗舉世注目的社會事件，把讀者引進思考平凡人在往上爬，一心希望成為精英過程中所承受的歧視衝突，當中要面對的欺凌乃至屈辱，往往可以帶來扭曲人心殘害本性的嚴重後果。

在日劑天王坂元裕二的小說《初戀與不倫》中，〈不倫〉同樣以圓山町為故事中心。史子和健一從一開始正是以是敵非友的關係開始認識，兩人均因為伴侶在非洲下落不明而連繫在一起，稍後才認知彼此的另一半原來正是對方的外遇對象，於是彼此關係逐漸拉近，由受害人成為同流者，甚至合作出書，借伴侶在非洲的經歷來觸動人心而得到豐厚的版稅。書信中插入大量表面上無關痛癢的內容，例如健一多次強調討厭澀谷，但最後兩人經常幽會的旅館正是位於澀谷圓山町（也是兩人伴侶的幽會老地方）。

由此可見，圓山町的縱貫線特質，正是《我們都無法成為大人》不可或缺的獨特趣味來。

（本文不代表藝文格物立場）

《我們都無法成為大人》小說譯本

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