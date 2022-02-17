日本陶藝家創造色彩繽紛奇幻果實　幾何重複精緻紋理幾可亂真

栗原香織（Kaori Kurihara）出生於大阪，是一名日本陶藝家，目前在法國巴黎生活。她以引人入勝的「幻想果實」陶藝作品而聞名。

最初，她在高中時初次接觸到陶藝，然後便對其產生興趣並繼續學習下去。她在京都的京都精華大學大學學習陶藝，後來還在法國學習珠寶製作，在那裡她學到了琺瑯工藝。這些技術對她日後創作雕塑有莫大幫助。

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栗原最初被榴槤表面那獨特而華麗的紋理所啟發，於是展開了「幻想果實」（the imaginary fruits）系列。其後，她仔細觀察許多不同種類的水果，研究了在可食用植物中發現的幾何重複，並在類似的陶瓷形式中再現了它們的重複模式，並通常會加強它們的顏色。

我的靈感來自於植物世界，特別注意形狀和它們的幾何重複。自然界的每一個元素似乎都在重複，但實際上存在著無限的多樣性。其次，我有一個深刻的願望，就是把我頭腦中所代表的果實具體化，並且能夠通過自己的眼睛來思考它們。考慮到這一點，我試圖創造出既現實又夢幻的作品。 栗原香織（Kaori Kurihara）

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栗原的每一個作品，都看起來像是異世界的奇幻果實，給人色彩繽紛與飽滿多汁的感覺。而創作中，她特別注重複幾何圖案帶來的形狀特征，而在重複中帶來無限的多樣性，讓雕塑在現實感中呈現出夢幻感。

我以自然為靈感，並在現實與幻想之間探索，這是我自己的想像。粘土是完全自由的，我可以創造任何形狀，它就像充滿生氣一樣。我想表現具有生命力的東西，並感受到我作品的活力。 栗原香織（Kaori Kurihara）

她創作時從不留下空白，作品的每一部份都經過她的觸摸和加工。每當需要放置細小部件時，栗原從不使用尺子之類的工具輔助，而是以自己的眼睛想像作品的中心，然後把部件從內到外放置起來，從而創造出更自然的幾何形狀。如果她在視覺上感覺到一種聯繫，這意味著作品已經成功了。然後是上色步驟，她從不預先決定顏色︰「最漫長的一步是選擇顏色，由作品本身引導我找到它自己的顏色。」

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例如，她的一件作品類似於紫色的榴槤，有一個棕色的種子狀的頭，而另一件作品的質地像鳳梨，並配備了一個讓人想起朝鮮薊的頂部。她的作品就是這般的存在於幻想及現實之間。

假如大家對栗原香織的作品感興趣，不妨到其Instagram、Facebook、網站了解更多。

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