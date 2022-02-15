新藝潮銅版畫展　藝壇新秀洪詩雅以靈獸打造夢幻世界

新藝潮畫廊由即日起推出《夢囈之月：洪詩雅版畫新作展》，展出香港版畫藝術家洪詩雅的17張最新作品。



《夢囈之月：洪詩雅版畫新作展》展品（新藝潮)

《夢囈之月：洪詩雅版畫新作展》展品（新藝潮)

洪詩雅主要創作銅版版畫，擅於透過反反覆覆的雕刻表現精細的線條，呈現細緻事物獨有的美感。她認為地球上每一個生靈皆有神性，故對動物同情共感，作品常以形形色色的動物為主角，利用細膩的線條和色調層次將自己想像成民間故事中的動物，延續這些動物神的故事。她的銅版畫充滿對動物靈性的刻劃，結合豐富想像力與純熟的製版技巧，構成夢幻、神秘又帶點詩意的作品。

+ 1

這次展出的17件新作包括取材自中國神話的《心月狐》，刻劃出傳說中形態可在人和狐狸間自由切換的二十八星宿之一的心宿，除了重現古老傳說，亦象徵女性主義的覺醒。其他展品透過對動物的描繪，表達洪詩雅對個人情感的探索，例如她對「愛」的不同詮釋和希冀：《墜入愛河》形象地表現人類全身心追求愛情，投入愛河的情懷；《夢一》描繪了沉睡在夢境中的舒適美好；《我的一切》展現愛將人的各種優缺點和情緒一一接受的包容力。展覽亦展出靈感取自她家鄉福建的數件作品，對比中國北方地區英姿宏偉、威嚴的石雕，洪詩雅發現南方福建廟宇內的神獸雕像均活潑可愛，於是便以南派石刻風格創作出一系列貓和貂的護法。

藝術家簡介︱洪詩雅1996年於深圳出生，五歲後移居香港，2019年畢業於香港中文大學藝術系，在學時跟隨香港著名藝術家鍾大富研習版畫，曾獲得香港版畫工作室年獎2019-20。畢業至今短短兩年多，洪詩雅已參與過多個展覽，當中包括2020年在香港版畫工作室舉辦的首個個展《後神的心像》、2021年在香港文化博物館的聯展《20／20香港版畫圖像藝術展》、銅鑼灣逸蘭酒店的第四屆新藝潮博覽會，以及於巴黎、倫敦和羅馬尼亞等地的聯展。



【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：《夢囈之月：洪詩雅版畫新作展》

日期：即日起至2022年2月26日（逢星期一至六）

時間：下午2:30至6:30（開放時間以外請預約）

地點：新藝潮畫廊（香港中環威靈頓街86至90號通濟大廈2樓201室）

費用：免費

查詢：電話：3749 9878或電郵：cs@artnextexpo.com



【一齊回顧以擅長繪畫人性孤獨、美國畫壇大師 Edward Hopper的作品！】