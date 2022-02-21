2000年前埃及百厭仔「罰抄」陶片出土　專家：古今教育方式未曾變

教育方法不斷推陳創新，可是有些基礎教育方法卻是古往今來沒怎樣改變過，尤其對學習文字的方法，罰抄應該是不同時代的人都曾必經歷過的階段。考古學家在埃及中部城市Athribis發現20世紀以來發現的最大古埃及生活文字紀錄，發現多達1.8萬件帶有文字或繪圖的陶器碎片，有關文字不旦記錄了古埃及人的生活習慣，當中包括收據、購物清單和學校課本，更見證古埃及的小朋友都一樣經歷寫罰抄的學習經歷。



在該遺址發現的 18,000 個銘文碎片中，有一幅兒童的畫作。(Atribis-Project Tübingen)

德國蒂賓根大學（Eberhard Karls Universität in Tübingen）Christian Leitz教授領導的團隊，與埃及旅遊和古物部合作於中部城市 Athribis的發掘項目，調查的中心是一座由法老托勒密十二世建造的寺廟。這次發掘發現了18,000件帶有銘文，被古埃及人稱為「ostraca」的陶器殘骸，古埃及人以蘆葦等製作而成的墨水在這些陶器上書寫文字，記錄交易賬目、購物清單、抄寫文學作品和教學生書寫與繪畫，這些陶器比當時另一種書寫媒介紙莎草紙更容易獲得，價錢也便宜得多。

Christian Leitz教授表示，這次發掘得來的陶器都源自一所學校的課本或教材，當中有「月份、數字、算術、語法練習和鳥字母表」的列表，每個字母都被分配了一隻名字以那個字母開頭的鳥，其他碎片包括兒童畫的三種人形，以及神、幾何圖形、蠍子和燕子等動物的圖畫。而當中有數百件陶器的正面和背面都有一個重複的符號，考古學家認為這是「百厭仔」被強迫罰抄的證據，反映罰抄是人類古往今來不變的學習方法。

數百塊石板的正面和背面都寫有相同的符號，考古學家認為這是學生被迫寫線的證據。(Atribis-Project Tübingen)

象形文字寫成的神聖文本可能是由學生抄寫。(Atribis-Project Tübingen)

發現的大部份銘文都是用世俗體（Demotic）書寫，這是在托勒密十二世統治期間使用的行政文字，他從公元前 81 年到公元前 59 年統治，後來又從公元前 55 年到公元前 51 年統治，其餘為僧侶體（Hieratic）、罕見的科普特（Coptic） 、希臘語和阿拉伯文，不同文字的混合使用暗示著這座城市動蕩的多元文化歷史，例如科普特字母是希臘語和埃及語的混合體，與基督教密切相關。

對上一次發現如此大量的陶器銘文要數1900 年代初期，考古學家在尼羅河下游稍遠的代爾麥地那古村發現了許多文字碎片。

帶有鳥字母表的學校文本。(Atribis-Project Tübingen)

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。