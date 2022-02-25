張炳良著書談香港說ICAC｜開卷樂

「香港勝在有ICAC」這句話耳熟能詳，由七十年代捉葛柏開始，廉署一掃貪污之風，享負盛名。時至今日，香港經歷了政治動盪，廉署亦被捲入了漩渦之中，公信力受創。廉署未來又能否無懼強權，保持其獨立調查性？或許透過了解廉署前世今生，對大眾或是廉署在職人員帶來另一番啟示。

文︰筆從心 ｜ 原題：《敢教日月換新天》——香港勝在有ICAC？



適逢2019年是廉署成立四十五周年，前運輸及房屋局局長、香港教育大學公共行政學研究講座教授張炳良撰寫了《敢教日月換新天——香港反貪先鋒的崢嶸歲月》，透過35位廉署人員講述過去工作上遇到挑戰、感受。提起張炳良，不其然令人聯想起他是政府高官，原來他亦與廉署多番結緣。

張炳良（資料圖片）

張炳良1984年任職公務員時，借調至廉署防止貪污處出任高級審查主任為時兩年半，後來轉為學者時亦曾撰寫香港反貪的學術文章，2007年，他出任廉署審查貪污舉報諮詢委員會成員，監察廉署執行署的決定。張炳良過去幾年離開局長職位，專注研究的同時也不忘回顧廉署的歷程。

廉潔公平非必然

張炳良強調，香港社會廉潔公平非必然，五、六十年代不少政府部門貪污，舉例說，要向郵差付小費才可收到掛號信、住院時要打賞看護、火災時要向消防員行賄等，若然改革會遇上極大阻力，市民也因習以為常故亦未必認同，畢竟對他們的生活影響甚大。港英政府立定決心去除貪風，改造文化意識，整頓政府架構，可是要改變當時「無貪不行」的社會風氣，推廣防貪意識，工作甚為艱難，廉署掀起這場「靜默的革命」，任重道遠。

書名起用了毛澤東詞：「敢教日月換新天」，這句詞在香港的火紅年代常被學運人士引用來自勉：「為理想為眾生而不怕犧牲自己」。書中有眾多廉署人員的故事分享，例如第一任廉政專員姬達。姬達在2006年去世，張炳良透過越洋電話訪問了他的遺孀。姬達曾在多個政府部門工作，曾向上司反映貪污情況卻被無視，後來受到麥理浩邀請加入新成立的廉署。當時社會對殖民政府的反貪決心並不看好，1977年「警廉衝突」情況最為嚴峻，當時警察CID人員衝擊廉署辦事處，亦有黑社會威嚇廉署職員，姬達夫人更一度擔心丈夫的人身安全。

一入廉署斷六親

1977年，麥理浩宣佈特赦，對某個日子前的貪污事件既往不咎，紓解廉署與其他政府部門的緊張關係，不少人員也停止了過往貪污陋習。廉署以案促廉，不斷破案建立信譽，執行處首長（1975至2002年任職）郭文緯經常以「使命感」激勵同事，將回佣、做假等等案件一網成擒。九七回歸時，有人擔心廉署會否對內地機構或國企寬容，但廉署屢破中資機構貪污案，證明反貪在回歸前後沒有本質上的改變。

一入廉署「斷六親」，疏離朋友是必要代價。執行處總調查主任（1974至1993年）狄建成加入廉署後，為了在工作上避嫌，一下子失去了所有在警隊任職的朋友，相隔十年後才再度聯絡。廉署不畏強權，對公職人員更是一視同仁，執行處首長（1979至2018年任職）余振昌主理的曾蔭權和許仕仁案亦表明廉署不論當事人位高權重，只要有貪污的線索必鍥而不捨。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



張炳良在結語中提到，國際上有人擔心國家當局在「一國兩制」下收緊香港的高度自治，甚至憂慮廉署或基於政治考慮，不敢大力打擊政府高官及涉內地部門、企業的貪污行為，降低了廉署反貪表現的肯定。「破壞一個制度的信譽比建立其信譽容易得多」，張炳良相信在新環境下，必須捍衛廉署獨立地位與調查自主性，這關乎香港的優勢。「世界在變，反貪不變」，廉署在職人員又能否勇於面對挑戰，保住這塊金漆招牌？市民自然看在眼內，歷史也自有公論。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場）