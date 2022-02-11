心安即是家｜王賡武林娉婷給華裔孩子的流浪傳記｜開卷樂

近百年來，大量華人移居世界各地，有些華人三代在不同國家成長，父母該告訴兒女何處是家？家與家鄉又是一種怎樣的概念？前香港大學校長、海外華人史學大家王賡武教授先後遷居五個國家、七座城市，年近九旬之際寫下自己尋求心之歸宿的故事。《心安即是家》一書由王賡武與夫人林娉婷共同寫成，林娉婷是王賡武「長年半游牧生涯」的同行者，她曾對王賡武說：「我們住在什麼地方，那裏就是我們的家。」

文︰朱鳳翎 ｜ 原題：給華裔孩子的流浪傳記 ——《心安即是家》



給孩子的回憶錄

《心安即是家》一書似是一本自傳，紀錄了王賡武夫婦輾轉於新加坡、吉隆坡、倫敦、劍橋、坎培拉、香港各地建立生活的故事。

《家園何處是》；作者： 王賡武；譯者： 林紋沛；《心安即是家》；作者： 王賡武、林娉婷 ；譯者： 夏沛然；出版：香港中文大學出版社 ；出版日期：2020年9月和10月

王賡武說，他的原意並非出版自傳，起初，夫妻二人給三個孩子寫了些自己過往的故事，好讓孩子了解多一點自己的家庭背景。媽媽寫了一些大概後，孩子再追問下去，爸爸又再寫一點，於是便集成了好一些篇章。孩子們是在澳洲長大，但卻是在馬來亞出生，小時候來到澳洲的，當孩子知道父母當年亦是從中國去到馬來亞，飄泊浪蕩，於是他們對家的問題很有興趣。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



王賡武說，「到底甚麼是家」不只是他們孩子的疑問，更是很多海內外華裔小孩心中的困惑，於是王氏夫婦二人，便決定出版此書，談談對「家」的想法。

1930年出生的王賡武在英屬馬來亞長大，父母是中國人。小時候父母告訴他「家」的定義很簡單：家，就是國家，他們的家就是中國，因此他本身也預備成為一個中國人。然而回到中國住了一年半，又在1949年後返回馬來亞，當時馬來亞仍未獨立，不是「國」，但他在該地生活了二十幾年，卻又很想將馬來亞當成「家」。這時王賡武的想法開始改變，對「家」的概念也越來越難解釋。

穿梭複雜的時代

在王賡武成長的年代，不止「家」的概念複雜，「國」本身的變化也很大。英屬馬來亞原本是由九個王室組成，當時人民都知道，這個地方可以從殖民地成為一個獨立國。站在歷史的原點，「家是可以建出來的，英國人如果走了之後，這國家會是怎樣呢？如何把前殖民地建立成一個國家？」這是王賡武當時的問題，那個年代一班學者將「建國造史」視為己任，王賡武的身份認同也隨之改變，由帶有旅居意味的「華僑」，變成了當地居留的「華人」。

起初，王賡武的學術研究範疇專注於中國歷史，後來，他的興趣轉為研究馬來亞華人身份。「華僑」如何成為「華人」，後代再成為「華裔」，這種區別，許多馬來西亞華人也很感興趣。後來他的學術研究領域更廣，拓展至研究全球華人史。

1986年至95年，王賡武擔任香港大學校長。他對香港有很深興趣，也同情香港情況，「英國殖民地之中，香港是唯一一個沒有獨立的殖民地，還給原來的國家。」當時香港回歸的討論沸沸揚揚，在這特殊時期，他自覺有責任讓香港大學成為國際著名學府，並得到中國大陸以至世界的認同。在一番工夫之下，他為香港大學建立了穩定的學術地位。

王賡武和父母，回國前攝於怡保家外。王賡武時年16歲。（網上圖片）

今年91歲的王賡武如今在新加坡定居，身處二十世紀的歷史洪流之中，他的「家」歷經過殖民、戰爭、獨立種種歷史，他覺悟出，一個家不只是指一個國家，也可以是一個城市，甚至可以是一個房子，家是一個心裏認同的概念，也正是本書書名——心安即是家。今日華人的命運仍然充滿未知，相信王賡武對家的領悟，會為這一代人帶來深遠的啟發。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場）