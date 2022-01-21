鄧達智癌後出書回顧時裝年代獲香港書獎｜開卷樂

鄧達智三個字，自1981年年底回到香港，便與港成一體，無論不止一次發誓離去，始終不離不棄。 《衣路歷情》書跋

鄧達智八十年代於英國倫敦時裝設計院畢業，原打算在倫敦或米蘭展開職業生涯，一次機緣巧合下卻留在香港發展，在這裡紮了根。幾十年來他的時裝事業生涯正是香港發展歷史的見證人，雖然鄧達智近年經歷兩次癌症，人生步伐慢了下來，退休後仍與工作難以切割。他去年寫下新書《衣路歷情》，回顧自己多年來在時裝界的經歷，尤其在香港1980至1990年代最輝煌的時裝年代。鄧達智笑言寫作只是興趣，以往甚少談及自己的心路歷程，最終卻敵不過多年深交的出版社編輯「說服」。新書亦榮獲香港電台及香港岀版總會合辦之「第十四屆香港書獎」。



文︰筆從心 ｜ 原題：《衣路歷情》鄧達智——香港昔日最好時光



時裝法文的原意是「現在發生時尚的衣服」，不同年代時裝能夠反映當時人文精神面貌和工業技巧水平的展現。鄧達智指時裝發展需要工業扶持，而八十年代初香港製造業發展蓬勃，這時期亦是香港時裝的「黃金號」，雖然香港並未有國際知名時裝，卻是全世界最頂尖的時裝生產工業中心，不少名牌如華倫天奴的皮革也是「Made in Hong Kong」，比意大利作為名牌大國更為厲害，鄧達智亦不諱言自己「享受了香港最好時光」。

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時移世易，時至今日，時裝行業與製衣今非昔比，「從製衣輕工業積累的財富轉型到謀取暴利的地產發展，工業北移內地，香港走進泡沫時代……遺憾香港當年沒有利用本身優勢發展原創設計，知名設計師及國際品牌不是沒有，只是未到可觀水平。」鄧達智在書中一語道破，直指香港錯失發展良機，時裝亦漸漸失去了色彩，簡單如深水埗的棚仔一直是時裝行業的「底氣」，提供各式布料予設計師，如今卻已成為高樓大廈，活力十足的花布街亦消失無影無蹤。鄧達智亦提到香港服裝不時「開倒車」，如學校校服以往香港採用英式洋服及斜紋呔，可是如今不少學校採用運動衫，失去基本傳統的美感及獨特性，令他不勝唏噓。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



一匹布咁長

「我屬於一個甚麼地方的設計師很重要。如果有歸屬感的話，你的設計就有根感覺。」時裝不應只與藝人的衣著掛勾，而是需要更高更闊的視野去看待，甚至是香港人的故事。本土次文化予人印象難登大雅之堂，與時裝沾不上邊，鄧達智卻致力將兩者結合，甚至化「九龍皇帝」曾灶財的墨寶於自己的時裝創作之中。曾灶財聲稱港英政府強行佔據曾氏祖先的土地令他做不成皇帝，幾十年來在全港的不少政府公物上塗鴉「宣示主權」。

曾灶財的塗鴉一直不被文化界所認同，鄧達智卻將這些塗鴉帶到1996年德國柏林舉行的「香港文化節」，這些富有感染力的字跡獲得當地傳媒大力讚揚。鄧達智後來在回歸前最後一個時裝節，製作了「九龍皇帝系列」的時裝，其中壓軸時裝「一匹布咁長」，由模特兒馬慧詩穿上五十碼長印滿了曾灶財字跡的衣服，就如香港及時裝歷史，一匹布難以說清。

香港七八十年代曾經是世界時裝的製造所，在時裝世界舞台上耀眼過、輝煌過，今非昔比，縱使風光不再，在鄧達智看來，江山自有人才出，無論時裝走來有多艱難，必定能創出苦心經營後的新天地，因為這裡依然是我們的根。（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場）