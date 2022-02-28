從黃霑到張國榮　口琴世界冠軍CY Leo與跨代樂手共奏經典港樂

原訂於今個月「香港藝術節@大館」舉行的音樂會《我呢一代口琴人》，因疫情關係改於四月在網上平台發布。香港土生土長的世界囗琴冠軍何卓有 （CY Leo），將與一眾跨代口琴人共同演出，為大家帶來從民謠、古典音樂、藍調、爵士經典，到香港人熟悉的黃霑作品，和《當年情》、《致明日的舞》等張國榮及陳奕迅的流行曲旋律，配合珍貴照片和錄像，與大家一探小小口琴如何開創獨特的香港音樂文化，到今天立足國際舞台的過程。

不說不知，半音階口琴傳入中國大約有120年的歷史，而單在香港的發展卻也有90年之久，可見口琴很早便已在香港紮根，一代代人薪火相傳。藉著這次跨代口琴人合作演出，Leo和他的老師李尚澄，將以二人的經歷與大家訴說香港口琴文化的歷史與演變。

文：賴家俊、圖：受訪者提供



六十年代口琴樂團與Band仔爭冠

上世紀中葉，電影是普羅大眾接觸西洋音樂的重要媒介，小時候的李尚澄，有幸經常進戲院看西洋片和粵語片，片中大量的西洋音樂萌起他對樂理的興趣。小學時偶然在家中發現了一枚口琴，遂開啟他學習口琴之路。五十年代升上皇仁書院，馬上參加了的口琴校隊，師從馮安老師，與眾隊員參加校際音樂節，直到畢業後仍以業餘形式到不同學校教授口琴。

李尚澄憶述六七十年代，香港民間有很濃厚的民謠風氣，每年有大小音樂活動獲市民踴躍參與。例如1964年的香港Talent Quest，他便與同學以口琴演奏參加合奏項目，結果入決賽得第四，那一屆前三名全是「Band仔」，第一名便是泰迪羅賓Teddy Robin & The Playboys（許冠傑「蓮花樂隊（Lotus）」便是之後兩屆的冠軍）；六十年代，他獲口琴代理邀請，以寄錄音帶方式參加德國口琴節，結果於1967年代表香港包辦二重奏冠、亞軍，後來繼續參與多個世界賽事，為香港取得佳績。

「香港早年有不少比賽或演出平台讓口琴人參加，例如香港大會堂自1962年開幕以來每年都舉辦口琴演奏、TVB《歡樂今宵》，八十年代起的香港藝術節、校際音樂節比賽，都是口琴人一展材藝的平台。」

各演出者自家不同品牌口琴

李尚澄認為，香港口琴音樂發展分水嶺在九十年代中，「之前一輩少同國際接觸，較享受自己音樂；現代一輩好幸福，更容易從比賽中與不同國家口琴人一齊交流，新一代人很注重技巧，好多歌要突破而鑽研新技巧，我都從他們身上學到野。」時至2004年，李尚澄由溫哥華回流香港，在朋友何百昌醫生邀請下，教授他兒子何卓彥吹口琴，開啟了他與Leo的師生緣，也開始了新一代口琴人的故事。

整理愈半世紀香港口琴史

Leo不負眾望一鳴驚人，以八歲之齡憑口琴贏得校際音樂節，小小年紀參加不同賽事，立志朝世界冠軍出發，最終以十五歲之齡於世界口琴節贏得青年組冠軍，之後多次贏得世界賽事獎項；大學快將畢業之際，他獲邀出外演奏口琴，開始了他以口琴演奏的職業生涯，此後慢慢建立人脈，穿梭於全球不同城市，參與不同幕前演出或幕後工作，其間多次與不同Artist如容祖兒、肥仔@Error、姜濤@Mirror、王菀之等合作，更有機會到荷里活發展。

談及讓香港口琴打入世界舞台，Leo認為口琴人要積極善用社交媒體作不同新嘗試，讓更多人認識香港音樂。「我在媒體作過很多實驗，玩好多口琴人無想過可以玩的東西，認識多了世界各地的口琴人，才能迎來各地的合作機會。」他認為香港口琴音樂在世界居領先水平，現今一代比上一輩人更易接觸口琴，但甚少人視它為樂器而只當玩具來吹奏，他鼓勵要多參加比賽，「大家多了表演機會認識到各國好手，將會有更大啟發和動力來提高自身水平。」

談及這次大館《我呢一代口琴人》音樂會，選曲會根據年代而編排，涵蓋五十年代至今口琴發展，以十年為一個小單元，每個單元選奏能代表當時年代的聲音，例如八十年代有黃霑，九十年代有Bruce Harmonica、King's Harmonica Quintet（英皇口琴五重奏 ），選曲亦會有藍調和古典元素，還有原創口琴音樂。

Leo認為這次是整理香港口琴歷史契機，透過這機會整合香港口琴發展歷史，讓大眾了解一枚小小口琴為何能代表香港聲音？「這次是一次難得嘗試，涉及不同年代多個單位，本港口琴精英難得共聚一堂，大家不分彼此，想告訴香港人口琴這東西，大家看表演時會為香港口琴音樂而驕傲。」

【活動詳情】

名稱：《我呢一代口琴人》

日期：四月

平台：「香港藝術節@大館」官方網頁播放

費用：全免

播放日期及詳情請留意「香港藝術節@大館」官方網頁。



【想觀看Banksy其他作品，請點擊以下圖輯：】