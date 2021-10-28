鐵路站化身芭蕾表演舞台 更「貼地」表演藝術成新趨勢

近年，各種傳統藝術，不論是粵劇、交響樂、傳統舞蹈等等，為了觸及新的觀眾或者發展出新的方向和高度，都積極尋求與現代藝術的連結與交流，同時在視覺和科技上尋求突破。讓人感覺距離遙遠的芭蕾舞團亦不例外，近年積極「貼地」帶出新鮮感，但未來可以如何更進一步？



香港芭蕾舞團早年的「Never Stand Still」海報系列，就以本地的著名景點作背景，結合了芭蕾舞者的姿勢，創作了一系列有本地特色的海報：

今年又於中環的大型戶外曲面螢幕中，結合現代科技，以虛擬影像模擬芭蕾舞團中的真人舞姿，上映了長約一分鐘的《愛麗絲夢遊仙境》片段，令公共空間變成藝術展示的場域：

這次舞團再次走入社區，在人來人往的「灣仔站」及「彩虹站」拍攝了兩條舞蹈短片。「這是灣仔@灣仔站」以灣仔站藝術裝置「這是灣仔」的寫實風照片為背景；「陶醉的芭蕾舞者@彩虹站」則以尹智欣的三件青銅雕塑 《陶醉的芭蕾舞者》作「舞伴」。

不過，畢竟與雕塑不一樣，舞蹈是一種表演藝術，難以作為「地標」般直接融入社區日常生活，令現時的「走進社區」，在感覺上與觀眾仍有一定距離。但像 Suzanne Lacy 在 《Mapping The Terrain: New Genre Public Art 》（1995）中強調的「新型公共藝術」那樣，藝術與人變得更為緊密的重點在於互動及議題：

『新型公共藝術』在形式和意圖上有別於一般所謂的『公共藝術』——那些過去二十五年來放置在公共場所裡的雕塑或裝置。⋯⋯新型公共藝術使用傳統及非傳統媒介的視覺藝術，與廣大且多樣的公眾互動，討論直接與他們生命有關的議題。它是以入世作為基礎想法。

如何連繫生命並與公眾互動？現時很多藝術家已在嘗試，亦是未來表演藝術的一個重要發展方向。

【一齊回顧以擅長繪畫人性孤獨、美國畫壇大師 Edward Hopper的作品！】