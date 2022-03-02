烏克蘭｜David Denil 與烏克蘭人民共同用影像翻譯身份焦慮

撰文：moom bookshop
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位處在東歐邊境，烏克蘭曾歸屬於蘇聯，直到 1991 年蘇聯解體而獨立，當地居民始終在親俄與親歐的擺盪中自問著自己的身份，接下來他們該何去何從？

全面戰爭的氣息瀰漫在烏克蘭，瀰漫在 2022 年的今日。六年前，烏克蘭東南部的頓巴斯（Donbass）曾發生戰爭，這裏擁有非官方承認的首都頓涅茨克（Donetsk），為俄羅斯人口比例較高的城市，也是烏克蘭首都基輔（Kiev）之外人口最密集的地區，並作為重要的工業區被推動著。這場由俄羅斯控制的俄語地區與烏克蘭政府的交戰，直至今日從未劃下休止。本書《Let Us Not Fall Asleep While Walking》試著放大日常的倒影，探索烏克蘭在戰爭下不斷變形的輪廓。

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作為一個合作計畫，該書由作者 David Denil 與烏克蘭人民共同拓造，透過影像翻譯著每個個體的經驗與思想，儘管夢想與希望仍然飄散在國土之上，但時間彷彿已被凍結了。本書編輯中，圖片交錯在報導文字、事件信息、一張張皺巴巴的家庭肖像，不一的尺寸與印刷成色，為讀者們提供進入實相的小徑。這樣的切入角度，使政治解讀更加抽象與人性化，也為不露臉的人們帶來一個借代陳述的臉孔，宗教、戰爭、大眾生活與褪色的記憶浪潮共同交融在動盪的時空裡。

攝影師 David Denil 起初接受電信工程師的培訓，其於 2014 年進入比利時 KASA 藝術學校修習攝影學士與碩士。David Denil 經歷著由馬格蘭攝影通信社成員 Carl De Keyzer 的指導，其在烏克蘭的系列作品廣受國際讚譽，並獲得包括 Alexia、Center、Lens Culture、Sony academy awards 與 The British Journal of Photography 等多個獎項。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場

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