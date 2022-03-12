金魚妻｜愛情動作以外還有什麼｜還是日本｜湯禎兆專欄

大灑鹽花的《金魚妻》大受歡迎乃意料中事，簡言之以電視劇尺度來處理相若題材，一定備受注目。有趣的是，隨著劇透的披露已再無甚新意後，於是傳媒便來現實對照的比對。我看到傳媒引述「RCL探偵事務所」的數字，在2021年訪問了過千名40~50歲已婚男女，全部結婚10年以上，結果婚後沒有外遇的為77%。

文：湯禎兆 ｜ 原題：《金魚妻》的社會閱讀



於是我找回手上09年「goo research」的資大料對照（調查對象為40至60的已婚男女，有效回應為3200名以上），發現數字男為34%，女為6%。或許整體數字變化不太大，但《金魚妻》的話題觸發點大抵在女性外遇數字的日常化吧！

+ 5

不過《金魚妻》所呈現的，大抵仍是日本女性不倫普遍化的「前期」現象，此階段的特徵是不倫對象通常是生活圈子內的認識人物，如丈夫的同事（便當妻）又或是前男友（外包妻）等，但因涉及的危險程度高，容易直接對婚姻造成毀滅性影響，不少人妻已引以為戒了。電視劇想營造人妻孤立無援的弱者形象，所以仍樂此不疲循此建構物語吧。

「不倫學專家坂爪真吾早已指出，日本不倫浪潮的爆發，與13年由加拿大企業營運的不倫專門網站ASHLEY MADISON登陸日本有關，當時被稱為「日本自由戀愛的黑船」（黑船原指江戶時代由歐美來日的蒸汽船，此即意指打開日本大門的工具）。由於網站標榜不會檢查會員身份，所以兩三年間會員已突破200萬，而女性使用者更以25至34為主要階層，因此為視為外遇不倫的「天堂平台」。網站在設定上也鼓吹不同的不倫情景，尤其提出旅行及公幹的交友選項，務求令外遇不倫雙方都可以脫離生活圈的羈絆，從而享受到不倫的刺激愉悅，同時又不會破壞原來婚姻的安穩，達致一舉兩得的效果。

或許以上才是《金魚妻》的實相吧。

（本文不代表藝文格物立場）

【「還是日本」其他文章：勿說是推理｜菅田將暉已成為水準保證指標】

【「還是日本」其他文章：《全裸監督2》男優柄本時生無處不在】

+ 1

【「還是日本」其他文章：日劇怎樣破除續集緊箍咒】

【「還是日本」其他文章：Netflix JoJo｜荒木飛呂彥的影像時間】

+ 7

【「還是日本」其他文章：竹野內豐《第一刑事部的烏鴉》高收視之謎】

【「還是日本」其他文章：新垣結衣「缺席」《龍櫻2》的結果......】

【「還是日本」其他文章：全球男人最黑暗一天：新垣結衣結婚】