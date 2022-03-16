韓國教師開設素描畫IG教室　超可愛迫真動物結構草圖分享繪畫心得

你有否想過畫家們到底是如何畫出逼真的素描畫嗎？以下介紹以素描畫為主題的藝術家IG可能適合你。

韓國一位藝術教師安宰賢（An Jae Hyun）開設Instagram帳戶「anjjaemi」，在分享巧奪天工的素描作品外，亦透過附上他一系列的結構展示圖，示範如何提升繪畫技巧。雖然創作寫實素描有各種技巧，但安宰賢認為只要掌握關注物件的整體結構，便有助準確描繪物件，使之更容易學習。

+ 4

在結構畫中，安宰賢指出首先要準確地畫出對象的結構。每個物體都有明顯的形式和獨特的形狀。因此，必須準確捕捉這些特徵，才可使你的繪畫在紙上栩栩如生。為了使主體具有三維的外觀，畫家需要使用透視法，使圖畫具有真實的深度印象。畫家可以通過考慮寬度、高度和觀察者的視線角度來實現這一點。

+ 2

以可口可樂瓶的繪畫為例。安宰賢利用不同橢圓形狀來說明瓶子和玻璃的結構，並建議「注意橢圓的視線水準的變化」，以實現精確的尺寸和角度。

為了展示如何畫出逼真的物體，安宰賢以各種形式和角度對主題進行了粗略的結構素描，輪廓清晰可見，以直觀地指導學習者。他還在同一張紙上展示最後的草圖，以便於演示和比較。

+ 6

在掌握製作結構圖之後，接下來要掌握的便是，如何根據光線的方向和強度來投射陰影和照亮主體。這包括正確使用陰影和線條來實現不同的亮度值、平滑的邊緣和無瑕疵的過渡。

假如大家對素描畫感興趣的話，不妨前往「anjjaemi」的Instagram了解更多。

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

+ 16

【世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】

+ 5

【意大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像迫真到爆！】